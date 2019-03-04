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Иностранные дипломаты спасли Гуайдо от ареста в Венесуэле - СМИ

04 марта 2019, 21:39  •  209 • Политика
Как сообщают СМИ, иностранные дипломаты спасли так называемого "временного президента" Венесуэлы Хуана Гуайдо от ареста в аэропорту Каракаса.
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо смог вернуться на территорию страны, воспользовавшись помощью со стороны послов иностранных государств. Об этом журналистам сообщили информированные источники.
Напомним, самовольно объявивший себя "временным президентом" Венесуэлы политик совершил турне по странам Латинской Америки, пытаясь заручиться поддержкой в борьбе с действующим главой государства Николасом Мадуро.
При этом он нарушил наложенный на него Верховным судом запрет на выезд из страны. Это означает, что политику грозит арест.
Впрочем, помощь Гуайдо оказали иностранные дипломаты, которые защитили его в аэропорту Каракаса.
"Таможенники и пограничники просто ушли со своих постов, когда Гуайдо прибыл в страну", - пояснил источник ТАСС.
Впрочем, судя по фотографиям, сотрудники миграционной службы даже не предприняли попыток задержать Хуана Гуайдо и спокойно приняли у него на проверку паспорт. Также его сопровождали представители правоохранительных органов.
Así le habló @jguaido a quienes se encontraban dentro del avión que lo trajo a Venezuela. Una vez que aterrizaron se dirigió a los presentes pic.twitter.com/QFiWxxwY01
— Isnardo Bravo (@isnardobravo) 4 марта 2019 г.
Otra imagen de @jguaido pasando inmigración... pic.twitter.com/REUkerHo28
— Eugenio G. Martínez (@puzkas) 4 марта 2019 г.

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