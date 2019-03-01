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Индия показала доказательства, что F-16 Пакистана использовали ракеты AIM-120 в воздушном бою - The Drive

01 марта 2019, 05:54  •  66 • В мире
Информационный ресурс The Drive сообщил, что Индия предоставила доказательства, что американские самолёты F-16 ВВС Пакистана использовали ракеты AIM-120 в воздушном бою с Индией.
Индийские военные продемонстрировали широкой публике часть усовершенствованной ракеты средней дальности AIM-120C-5 в качестве доказательства того, что пакистанские истребители F-16 Viper по крайней мере были замешаны в недавних ударах по Индии.
Обе страны работают над тем, чтобы ослабить напряжённость и отступить от грани войны, пишет издание The Drive. Несмотря на это Пакистан впервые применил истребители американского производства в бою против индийских войск, что может иметь серьёзные последствия для его отношений с Соединёнными Штатами, считает автор материала.
Вице-маршал ВВС Индии Р.Г. Капур представил фрагмент ракеты на совместной пресс-конференции 28 февраля, на которой шла речь о ситуации с Пакистаном после серии воздушных боёв, в результате которых индийский пилот попал в пакистанское заключение. Пакистан заявляет, что планирует освободить командира Абхинандана Вартхамана в качестве жеста доброй воли 1 марта. Пакистанцы сбили МиГ-21 Вартхамана. Но при этом отрицают, что F-16 был причастен к этому.
Некоторые непроверенные источники утверждают, что удары наносил JF-17 Thunder.
India Shows Proof U.S. Made F-16s And AIM-120 Missiles Were Used By Pakistan In Aerial Brawlhttps://t.co/JQMJ6MFqPD
— Arnaud Delalande (@Arn_Del) 28 февраля 2019 г.

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