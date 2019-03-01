Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко: первые шаги по урегулированию в Донбассе должен сделать Порошенко
Спасет только С-400: В Турции призывают дать отпор США на их шантаж
"Вор и казнокрад!" Украина - идеальная мишень для США
Лукашенко пожаловался на Россию, которая не реагирует на предложения Белоруссии ...
Главная / Война

Индия: МиГ-21 сбил пакистанский F-16

01 марта 2019, 18:54  •  134 • Война
Вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур заявил, что истребитель МиГ-21 ВВС Индии действительно сбил пакистанский F-16 в ходе воздушного боя над Кашмиром 27 февраля. Его слова передает индийская газета Hindustan Times.
Капур утверждает, что F-16 упал на части территории штата Джамму и Кашмир, которую контролирует Пакистан. В качестве доказательства применения в бою F-16 индийские военные показали обломки ракеты AIM-120 AMRAAM, которой вооружены эти истребители. Как утверждают в Нью-Дели, одной такой ракетой F-16 сбил индийский МиГ-21, а вторая не попала в цель и упала на подконтрольной Индии территории в Джамму и Кашмире, передает NDTV. Капур также заявил, что пакистанский F-16 был обнаружен и идентифицирован при помощи радиолокации. В пресс-службе пакистанской армии эти сообщения пока не прокомментировали.
За эскалацией конфликта между Пакистаном и Индией пристально наблюдают власти США, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента. Аналитик Рахул Беди из Janes Information Services поясняет, что, согласно сделке по поставке Исламабаду F-16, Пакистан не имеет право применять эти истребители против другого государства.
Воздушный бой между двумя странами произошел после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира.
Эта группировка взяла на себя ответственность за атаку 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, в результате чего погибли 45 военнослужащих.
Как сообщал телеканал NDTV, 27 февраля в воздушном бою участвовали в общей сложности 32 самолета. Индийская сторона задействовала восемь истребителей, включая четыре Су-30МКИ и два МиГ-21, пакистанская — 24 самолета, в том числе восемь F-16. Сообщается, что индийские летчики преследовали пакистанские самолеты после того, как те провели бомбардировку территории близ военных объектов вдоль линии соприкосновения в Кашмире. Командир авиационного звена Абхинандан Вартхаман атаковал F-16, применив против него ракету Р-73, но его МиГ-21 в этот же момент был поражен ракетой AIM-120 AMRAAM, которыми оснащаются в том числе F-16. Вартхаман катапультировался и был задержан пакистанцами, те обещали освободить его. При этом в Исламабаде опровергают утверждения о гибели своего F-16, заявляя, что в день боя эти истребители не поднимались в воздух. По заявлению пакистанской стороны, в бою были сбиты два индийских МиГ-21.
Тем временем, пользователи в сети и эксперты спорят, действительно ли F-16 был сбит. В интернете появились фотографии, на которых пакистанские военные осматривают остатки разрушенного самолета. Блогеры идентифицировали груды искореженного металла как части двигателей истребителя F-16. На одном из них удалось разглядеть серийный номер.
«По базе данных выходит, что это иорданский F-16B Blok 20. Как известно, между Пакистаном и США в последнее время напряженные отношения, поэтому Пакистан прибегал к помощи Иордании в поставках F-16 в обход США. Кроме того форма найденных обломков фюзеляжа и двигателя намекает, что обломки не от МиГа…», — пишет один из блогеров, также обративший внимание, что поблизости найдены фрагменты ракеты AIM-120C-5 — модификации AIM-120 AMRAAM, — которая используется в истребителях F-16.
Впрочем, полной уверенности в этой версии нет. Некоторые пользователи отмечают, что на фото попали остатки сбитого МиГ-21, а номер на блоке различили неправильно. Сторонники этой версии указывают на один из соседних блоков, на которых виден номер индийского МиГ-21 (CU-xxxx).
Также в пользу этой версии говорит тот факт, что фото с номером было опуликовано именно пакистанскими военными в качестве доказательства уничтожения индийского МиГ-21.
На самолетах из России и США: потери в бою Индии и Пакистана
Авторы статьи в Military Watch Magazine также задались вопросом, может ли истребитель третьего поколения МиГ-21 победить самолет четвертого поколения F-16. Журналисты обращают внимание, что МиГ-21 был принят на вооружение в 1959 году, а F-16 — на 20 лет позже. Несмотря на это, у индийских истребителей есть все шансы одолеть более современные пакистанские машины, уверены журналисты.
Над Кашмиром летают самые современные версии МиГов, разработанные специально для индийских ВВС РСК «МиГ и нижегородским авиазаводом «Сокол». По программе глубокой модернизации МиГ-21-83 были обновлены 125 истребителей ВВС Индии, в НАТО эта версия получила имя Bison. «Бизон» оснащен современной системой управления оружием, позволяющей использовать дальнобойные ракеты Р-27 и Р-77, а также Р-27ЭР увеличенной дальности. Кроме того, в самолетах используется израильская система РЭБ El/L8222, срывающая наведение на цель авиационных ракет. С помощью этих новшеств индийские МиГ-21 успешно противостояли в учебном бою куда более грозному противнику, чем пакистанские F-16 — тяжелым истребителям завоевания господства в воздухе F-15 ВВС США, отмечают журналисты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 23:24
На самолетах из России и США: потери в бою Индии и Пакистана
01 марта 2019, 15:39
Сражение Индии и Пакистана: подбит советский МиГ-21
27 февраля 2019, 01:54
Русские идут: Порошенко боится нападения России
Загрузка...
01 марта 2019, 18:54
Индия: МиГ-21 сбил пакистанский F-16
27 февраля 2019, 18:09
США признали поражение: «Путин победил Запад»
01 марта 2019, 02:39
Керченская провокация: США предостерегли Украину
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 15:09
По электронным талонам: в России изменились правила посадки в самолёт
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.