Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серьёзная угроза для эсминцев: как Россия выстраивает эшелонированную береговую ...
Зеленский о «хищениях» в армии Украины: пришедшие к власти зарабатывают на крови
"Дневники маршала Малиновского" используют против СССР – новый фейк федеральных ...
«Провести анализ структуры»: Медведев поручил разработать меры по повышению дохо...
Главная / В мире

Имитация победы: Американист объяснил, зачем Трампу вновь понадобился Ким

26 февраля 2019, 22:39  •  75 • В мире
Американист Рафаэль Ордуханян уверен, что предстоящая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа не принесет никаких результатов и нужна американскому президенту для имитации новой внешнеполитической победы.
Американист Рафаэль Ордуханян прокомментировал предстоящую встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме и выразил сомнения в том, что в ходе этих переговоров стороны смогут о чем-то договориться. По словам эксперта, внешнеполитическая деятельность Соединенных Штатов всегда связана с изменениями во внутриполитической жизни страны, поэтому и предстоящая встреча нужна Трампу для того, чтобы компенсировать неудачи внутри страны.
После ряда неудачных внутриполитических шагов Дональду Трампу сейчас очень нужны победы, однако предстоящую встречу можно будет назвать лишь имитацией победы, отметил эксперт в беседе с корреспондентом Nation News.
"Это будет на 100% имитация, потому что нынешняя администрация США не способна выстраивать политический диалог, у нее просто нет компетентных кадров для этого", - констатировал собеседник издания, объяснив, что встреча не принесет никакого решения, поскольку северокорейский лидер никогда не откажется от ядерного оружия, осознав, что только оно способно сдержать США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 03:09
Видео о вреде прививок на YouТube будет воспроизводиться без рекламы
26 февраля 2019, 22:39
В Голландии нашли 90 тысяч бутылок "русской водки для Ким Чен Ына"
26 февраля 2019, 22:39
Некого послать: Украина потеряла Крым и «Евровидение»
Загрузка...
26 февраля 2019, 02:54
«Мы не можем предать их суду»: Швеция отказывается репатриировать боевиков «Исламского государства»
26 февраля 2019, 22:39
Имитация победы: Американист объяснил, зачем Трампу вновь понадобился Ким
25 февраля 2019, 23:54
Американцы лишили Японию надежды на возвращение Курил
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают ...
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
26 февраля 2019, 03:09
«Ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может": Источник сообщ...
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2019, 02:39
«Северный поток-2» сделает Украину шелковой
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
24 февраля 2019, 15:24
Парламентские выборы в Молдавии: Явка больше 20%, но "российское вмешательство" уже "обнаружено"
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
20 февраля 2019, 17:09
Все ПВО в мире разом стали бесполезны: военкор о представленной Путиным ракете "Циркон"
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.