«Гуаидо устроил цирк на международном уровне»: вице-президент Венесуэлы об оппозиции и попытках США свергнуть Мадуро

Гуманитарная помощь Венесуэле из США — не более чем фарс, организованный Вашингтоном для свержения режима в Боливарианской Республике. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявила вице-президент страны Делси Родригес. По её словам, венесуэльская оппозиция хочет, чтобы другие страны, в первую очередь Соединённые Штаты, привели её к власти. Родригес также раскритиковала лидера оппозиционеров Хуана Гуаидо, который «делает из себя посмешище в своей стране и устраивает цирк на международном уровне». Кроме того, она рассказала, какие меры предпринимает Каракас для того, чтобы вернуть свои активы, заблокированные в США и Европе. Кроме того, вице-президент подчеркнула важность сотрудничества Венесуэлы и России в энергетической сфере и назвала своевременным перенос офиса нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву.

— На пресс-конференции с Сергеем Лавровым вы заявили, что Каракас предпримет меры, чтобы вернуть некоторые свои активы, замороженные правительствами США и Великобритании. Какие это будут меры? Какую пользу может принести перемещение офиса нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в российскую столицу?

— На самом деле США проводят грабительскую политику, присваивая себе активы Венесуэлы и тем самым попирая законные интересы нашей страны, в частности в том, что касается компании Citgo — филиала PDVSA на территории США. В этом случае они даже не позволяют нам реализовать наше право на защиту. Они нарушают все существующие правила международного инвестирования.

Я хочу спросить у международных инвесторов, которые видят ситуацию в Венесуэле: готовы ли они вкладывать свои инвестиции в эту страну? В том, что касается Европы, где были заморожены счета Венесуэлы, мы уже начали предпринимать конкретные юридические, правовые шаги: мы наняли адвокатов для защиты наших интересов, в первую очередь в том, что касается золота, которое сейчас незаконно удерживает Банк Англии. Также мы начали принимать меры для правовой защиты Венесуэлы. Речь идёт о краже активов Венесуэлы, которую организовали США. И Венесуэла имеет право защищать свои законные интересы.

Что касается перевода офиса компании PDVSA из Европы в Москву, это связано с развитием сотрудничества с российской компанией в области энергетики, нефти и газа. И в настоящее время наиболее важно расширение и укрепление этого сотрудничества. Поэтому перемещение офиса компании весьма своевременно. Вместе с европейским офисом PDVSA в Москву также переедут другие филиалы компании.

— Нам также хотелось бы поговорить о Хуане Гуаидо, который, можно так сказать, отправился в «турне» по странам Латинской Америки. Например, его приняли в Бразилии, Аргентине и других странах. Что вы думаете об этих встречах?

— Я отвечу вам как гражданка Венесуэлы. И могу сказать, что мне за него стыдно. Этот человек не только делает из себя посмешище в своей стране, но теперь ещё и устраивает цирк на международном уровне. Он просто провозгласил себя президентом Венесуэлы на городской площади. И теперь демонстрирует такое же поведение (которое представляется довольно экстравагантным для Венесуэлы) в других странах, скажем так, в конкретных странах, правительство которых находится в подчинении у США. Этот человек устроил настоящий фарс перед мировым сообществом.

Reuters

© Ueslei Marcelino

— Недавно Гуаидо заявил, что хочет вернуться в Венесуэлу в понедельник. И вполне возможно, что он будет задержан по решению Верховного суда. Как вы думаете, какие могут быть варианты развития событий в случае его возвращения?

— Повторю ещё раз, мне стыдно за него. Политик, человек, который называет себя политиком и который ищет поддержки у Марко Рубио, Болтона, Майка Пенса или Трампа, угрожает президенту республики. Они угрожают президенту расправой, если государственные органы Венесуэлы предпримут какие-то действия. Как я сказала вчера на пресс-конференции с министром Лавровым, Венесуэла, к счастью, это сильное и прочное правовое государство с развитой демократией, чьи институты власти встают на защиту национального права и конституции республики.

В данный момент происходит планомерное и постоянное нарушение национальной конституции. И речь идёт о гражданине Венесуэлы (даже не знаю, имеет ли он право так называться), который вступает в сговор с руководством других стран, чтобы свергнуть конституционное правительство. Подобные действия преследуются уголовным законодательством, также для этого предусмотрена нормативно-правовая база, которой руководствуются наши органы власти. И они уже предпринимают нужные меры и будут продолжать защищать наше правовое государство.

— Вчера на пресс-конференции вы с Сергеем Лавровым говорили о фальшивой гуманитарной помощи. И это ещё один предлог для того, чтобы оказать давление на Венесуэлу, поскольку она запрещает ввоз гуманитарной помощи. Недавно также были обнаружены попытки незаконно ввезти какие-то инструменты для свержения правительства Николаса Мадуро.

— Ничего нового. Мы уже знаем из истории, что США использовали прикрытие гуманитарной помощи, чтобы ввезти оружие в страны, где они хотели свергнуть режимы. Также мы знаем, что в ситуации с Венесуэлой это была фальшивая гумпомощь. Если бы США реально хотели помочь Венесуэле, они бы не блокировали страну ни экономически, ни коммерчески. Они бы не травили Венесуэлу. Всё это лишь фарс. Они не ищут пути помочь. И 23 февраля весь мир видел, что в этой так называемой помощи не было ни медикаментов, ни продуктов. Там были только материалы для поддержки насилия. Повторюсь, ничего нового. Это сценарий империалистический. И мы знаем, кто стоит за всей этой операцией.

Это сценарий, который повторяется, но ранее его не удалось реализовать в Венесуэле. В нашей стране с 2014 года до 2017-го пытались организовать так называемую арабскую весну, но эти попытки провалились. Этот план не удастся реализовать в Венесуэле, потому что наш народ — это народ мира и спокойствия.

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— Существует много контактных групп, и многие страны предлагают быть посредниками. Но готова ли оппозиция к диалогу?

— Оппозиция хочет, чтобы США сделали всё за них. Оппозиция хочет, чтобы США и группа других стран пришли и свергли президента республики. Это прискорбно. Я говорила уже об этом на пресс-конференции. 23-го числа президенты Чили, Парагвая, Колумбии направились в Кукуту, чтобы организовать ужасную провокацию против Венесуэлы, которая привела к вооружённым столкновениям. Где в этот момент был депутат из фракции Гуаидо? Венесуэльская оппозиция постоянно хочет, чтобы за них всё сделали, просто говорят США: «Свергните президента, чтобы я мог прийти к власти». И они очень ошибаются. Потому что в случае военной интервенции бомбы будут падать и на их дома. Поэтому необходимо сесть за стол переговоров и решить внутренние проблемы венесуэльцев.