Гройсман призвал развивать добычу газа на Украине для отказа от импорта

Украина должна больше инвестировать в добычу газа, чтобы отказаться от его закупки за границей, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам председателя правительства, таким образом страна сможет «реактивно увеличить добычу газа».

«Мы должны отказаться от закупки за границей даже одного кубометра газа. Это наша стратегическая цель, которая позволит полностью обеспечить себя газом и даст возможность системно снизить цены на газ», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Гройсман отметил, что для этого также потребуется «полная смена системы работы Госгеонедр».

Ранее Гройсман сообщил, что страна сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет.

Также в Верховной раде заявляли, что Украина может «перестать быть проблемой для Европы» и начать поставлять туда газ.