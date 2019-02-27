Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся...
Путин распорядился пересчитать пенсии, выплатить миллион "земскому учителю" и по...
"Некоторых до сих пор трясёт". Пятилетие Крымской весны, поменявшей хо...
«Исследование подгоняется под риторику»: в ЕС заявили о стремлении России дискре...
Главная / Украина

Гройсман призвал развивать добычу газа на Украине для отказа от импорта

27 февраля 2019, 14:39  •  95 • Украина
Украина должна больше инвестировать в добычу газа, чтобы отказаться от его закупки за границей, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
 
Reuters
 

По словам председателя правительства, таким образом страна сможет «реактивно увеличить добычу газа».

«Мы должны отказаться от закупки за границей даже одного кубометра газа. Это наша стратегическая цель, которая позволит полностью обеспечить себя газом и даст возможность системно снизить цены на газ», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Гройсман отметил, что для этого также потребуется «полная смена системы работы Госгеонедр».

Ранее Гройсман сообщил, что страна сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет.

Также в Верховной раде заявляли, что Украина может «перестать быть проблемой для Европы» и начать поставлять туда газ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 22:24
Волкер пригрозил России новыми санкциями из-за Крыма
27 февраля 2019, 14:39
Гройсман призвал развивать добычу газа на Украине для отказа от импорта
27 февраля 2019, 01:39
Под угрозой импичмента: как обвинение в коррупции ближайшего окружения Порошенко может повлиять на украинские выборы
Загрузка...
26 февраля 2019, 19:09
В Раде призвали Порошенко объяснить ситуацию с «хищениями в армии»
27 февраля 2019, 11:24
Закон о российских наблюдателях вступит в силу на Украине 28 февраля
26 февраля 2019, 19:09
Украинский телеканал предложил изменить правила отбора на Евровидение
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся &quo...
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей&q...
27 февраля 2019, 03:24
Сало привозное, треть страны уехала на заработки: к чему привел переворот на Украине
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
23 февраля 2019, 18:09
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
21 февраля 2019, 12:39
"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Гордон поставил ультиматум в интервью Дудю
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
24 февраля 2019, 12:09
Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.