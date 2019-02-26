Граждане Кубы проголосовали за возвращение частной собственности

В голосовании участвовало 7,84 миллиона кубинцев, что составляет 84,4% всех жителей страны. В бюллетенях содержался только один вопрос — ратифицирует ли тот или иной кубинец новую Конституцию республики.

В дополнение к возвращению частной собственности предложенный гражданам проект основного закона также вводит должности президента и вице-президента страны и ограничивает срок пребывания главы государства у власти двумя пятилетними сроками. Ранее обязанности главы Кубы выполнял председатель Госсовета и Совета министров, а срок его пребывания у власти не был ограничен.

За изменение Конституции проголосовало приблизительно 6,8 миллионов человек. Против — немногим более 700 тысяч.

Обо всем этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз председатель Национальной избирательной комиссии Кубы Алина Бальсейро.