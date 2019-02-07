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Граждан России не пустят наблюдать за выборами даже от международных организаций - МИД Украины

07 февраля 2019, 00:54  •  78 • Политика
МИД Украины подтвердил ранее заявление Петра Порошенко о том, что наблюдатели из России не будут допущены на выборы следующего президента страны. При этом было специально отмечено, что "владельцы российских паспортов" не будут допущены на выборы даже в качестве наблюдателей от международных организаций.
С таким заявлением выступила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.
Напомним, что выборы на Украине пройдут 31 марта. ЦИК Украины зарегистрировал для участия в них более 30 кандидатов, включая действующего главу государства Петра Порошенко.
По словам Зеленко, отказ допустить на выборы наблюдателей из России не противоречит международным обязательствам Украины и может быть обоснован принципом соблюдения суверенитета страны. В подтверждение своих слов она сослалась на положения восьмого пункта Копенгагенского документа ОБСЕ и Декларацию принципов международного наблюдения за выборами от 2005 года.
"МИД Украины не будет принимать заявки от владельцев российских паспортов для регистрации официальными наблюдателями от иностранных государств или международных организаций", - заявила Екатерина Зеленко.

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