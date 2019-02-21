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Готовятся к провокации: Российский дипломат осадил коллег из США за "провокационный угар" по Венесуэле

21 февраля 2019, 22:24  •  83 • В мире
США готовят вопиющую провокацию в Венесуэле под видом доставки гуманитарной помощи. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. "Видимо, находясь в некотором провокационном угаре, наши американские коллеги слишком увлеклись", - отметил он.
Соединённые Штаты готовят "вопиющую" провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии под видом поставки гуманитарного груза. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в этой связи американские дипломаты распространяют фейковую информацию прямо в СБ ООН.
"Наши американские коллеги, готовящие сейчас вопиющую, несомненную провокацию на колумбийско-венесуэльской границе, назначенную на 23 февраля, слишком увлеклись и решили заняться инсинуациями и распространениями фейковых новостей прямо в Совете Безопасности", — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на то, что в случае военной интервенции в страну "народы мира" окажут помощь Боливарианской Республике. Кроме того, Каракас с 21 февраля закрывает сухопутную границу с Бразилией. Не исключено, что аналлогичные превентивные меры последуют и на приграничном участке с Колумбией, допустили в Венесуэле.
В комментарии Царьграду чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла Карлос Рафаэль Тортоса отметил, что западные кураторы оппозиции могут устроить интервенцию под видом поставки гуманитарной помощи.
"Гуманитарная помощь - как повод, чтобы пересечь границу, чтобы провоцировать наши вооруженные силы. Возможно, с их стороны стоят люди, готовые открыть огонь против наших вооруженных сил, или против гуманитарной помощи. А потом во всем обвинят нас. Мы знаем, как они (США – прим.ред.) уже организовывали это во многих странах - Украине, Ливии", - отметил он.
Дипломат также подчеркнул, что США, стоящие за спиной оппозиции, возглавляемой Гуайдо, не имеют никакого права осуществлять некую поставку гумпомощи.
"Для того, чтобы поставлялась гуманитарная помощь, должна участвовать организация Красного Креста или Организация Объединенных Наций. Именно их учреждения занимаются этим. Но эти организации отказываются участвовать в этом. Поэтому мы не считаем реальной то, что американские ставленники называют гуманитарной помощью", - пояснил он.

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