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Готовятся диверсии: Украинские силовики перебросили в район Счастья свою разведгруппу

08 февраля 2019, 22:24  •  67 • В мире
В ходе брифинга в Луганском информационном центре исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко сообщил о том, что для дестабилизации обстановки и подготовки диверсий в район Счастья ВСУ перебросили свою разведгруппу.
Подразделения ВСУ продолжают заниматься подготовкой диверсий. Это происходит одновременно с ведением воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня, от которого страдает мирное население Луганской Народной Республики.
С этой целью, заявил во время брифинга в Луганском информационном центре и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, в район Счастья и была переброшена украинскими силовиками специальная разведывательная группу.
"Для дестабилизации обстановки и проведения диверсий в отношении объектов гражданской инфраструктуры и мирных граждан отмечено прибытие разведгруппы из состава 25-й бригады ВСУ в район населенного пункта Счастье", - заявил Филипоненко.
Полковник обратился к командованию ООС с требованием прекратить заниматься провокациями, поскольку это приведет к очередным жертвам среди личного состава ВСУ.
Об этом сообщает "РИА Новости"

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