«Готов использовать свой авторитет»: председатель ОБСЕ заявил о намерении отстаивать права Кирилла Вышинского

Вопрос урегулирования дела арестованного украинскими властями руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может быть вынесен «на уровень председательствующего» в ОБСЕ. Такое мнение высказал министр иностранных дел Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров пообещал, что Москва поддержит любые усилия европейской организации в этом направлении. Между тем сам Вышинский, которому 19 февраля исполнилось 52 года, назвал обвинения в свой адрес абсурдными и поблагодарил за поддержку российского лидера Владимира Путина. Как отметили эксперты, бездействие Запада только усиливает гонения на свободу слова на Украине.

Мирослав Лайчак в ходе пресс-конференции по итогам переговоров Сергеем Лавровым заявил, что поспособствует разрешению ситуации с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, который был арестован украинскими властями в мае 2018 года.

«Готов использовать авторитет председательствующего в ОБСЕ для прямых контактов и для решения этого вопроса. У нас есть диалог с Украиной по ряду вопросов, и мы чувствуем, что некоторые проблемы нужно выносить на уровень председательствующего, и я готов это сделать», — заявил Лайчак.

В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что Москва держит этот вопрос на контроле. Кроме того, Россия сама будет принимать все необходимые меры, а также активно поддерживать усилия ОБСЕ, о которых заявил Лайчак.

«Будем добиваться того, чтобы это очередное вопиющее проявление полного неуважения к профессии журналиста было устранено. Когда человека за его профессиональную, журналистскую деятельность — это не запрещённая профессия — обвиняют в государственной измене, это уже чересчур», — пояснил глава МИД РФ.

По его словам, российская сторона будет биться за Вышинского «до достижения положительного результата».

Ранее генсек ОБСЕ Томас Гремингер неоднократно заявлял о том, что организация с обеспокоенностью следит за продолжительным досудебным заключением руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Письмо Вышинского

Отметим, что во вторник, 19 февраля, руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому исполнилось 52 года. В настоящее время он находится в следственном изоляторе Херсона. По его словам, все выдвигаемые в отношении него обвинения абсурдны, а доказательства СБУ опровергают её же эксперты.

«У моего «дела» очевидная политическая подоплёка — в канун президентских выборов украинской власти нужен был очередной повод для антироссийской истерии и способ закрутить гайки в СМИ», — говорится в письме.

Наряду с этим журналист поблагодарил за поддержку президента России Владимира Путина, который теперь стал для него не просто человеком «из ленты новостей».

«Владимир Путин был в числе тех, кто назвал мой арест преследованием за выполнение профессионального долга буквально в первые дни после задержания», — подчеркнул Вышинский.

«Он говорил об этом во время встречи со своей коллегой Ангелой Меркель, заявил об этом во время прямой линии с россиянами летом 2018-го. Для журналиста, который сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению, такая поддержка — личная поддержка — дорогого стоит», — добавил журналист.

Напомним, что судебная тяжба против главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ведётся с 15 мая 2018 года, когда его задержали по обвинению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и государственной измене. По этой статье журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Срок содержания Вышинского под стражей неоднократно продлевался — согласно последнему судебному решению его арест продлён до 8 апреля.

Между тем 20 марта в Верховном суде Украины состоится заседание о законности ареста журналиста, на котором будет присутствовать сам Вышинский.

«На Украине существуют диктат и гонения в отношении свободы слова»

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT отметил, что на Украине, с одной стороны, заявляют о свободе слова, а с другой — беспощадно расправляются с неугодными журналистами. Притом международное сообщество, по его словам, предпочитает закрывать на это глаза.

«Ситуация скандальная, позорная, говорящая о том, что, когда нужно, всяческие декларации о правах журналистов, о свободе печати, о свободе распространения информации отбрасываются в угоду политической целесообразности», — подчеркнул эксперт.

«Киевские власти действуют как могут и обеспечивают продолжение существования той группировки, которая пришла к власти незаконным способом», — добавил он.

Политолог также напомнил, что на Украине были случаи откровенной расправы над журналистами, которые выражали отличную от государственной точку зрения. К сожалению, арест журналиста на Украине — не самое ужасное, что может случиться с представителем этой профессии.

«Киевская власть пытается контролировать СМИ. Преследования настолько многогранные, что то, что Вышинский остался жив, большая удача. Это практика захвата людей, это никого не волнует и не заботит», — заключил Почта, добавив, что настало время активных действий.

Находясь в заключении, Кирилл Вышинский ведёт себя очень достойно и мужественно, несмотря на то что его законные права грубо попираются. Такое мнение в беседе с RT выcказал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Этот пример и масса других свидетельствуют о том, что нынешняя украинская власть нарушает все нормы права. Он является ярким символом попрания норм международного права и прав человека со стороны якобы демократического государства, ничего подобного невозможно представить в нормальной демократической стране», — отметил политолог.

По мнению эксперта, необходимо прорвать брешь равнодушия западных стран, с чьего молчаливого согласия происходят эти правонарушения. Как он считает, дело Вышинского нужно обсуждать во всех международных инстанциях, начиная с ООН.

«Ситуация не только вопиющая, но и ярко демонстрирующая пренебрежение правами человека со стороны США и других западных стран, которые фактически дают добро украинскому режиму на проведение подобного рода устрашающих действий в отношении журналистов. Уже сейчас на Украине существуют диктат и гонения в отношении свободы слова — это особенно тревожно в преддверии президентских выборов», — подчеркнул эксперт.