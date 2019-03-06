Гостиничный переезд: Госдума запретила размещать хостелы в многоквартирных домах

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете на размещение хостелов в многоквартирных домах. Поясняется, что в последнее время участились случаи использования жилых помещений в качестве средств временного размещения, что нарушает права других жильцов. Согласно документу, теперь для организации бизнеса необходимо будет переоформить помещение в нежилое и оборудовать в соответствии с требованиями по оказанию услуг постояльцам. Эксперты считают, что число легальных хостелов сократится и гостиницам будет сложно быстро восполнить спрос. В то же время такое решение позволит обеспечить комфорт граждан, отметили в нижней палате парламента.

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о запрете гостиничной деятельности в жилых многоквартирных домах.

«Предложенный проект федерального закона законодательно запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставлять в них гостиничные услуги», — говорится в пояснительной записке к документу.

«В настоящее время участились случаи использования жилых помещений в качестве средств временного размещения, т.н. «хостелов», мини-гостиниц, что, безусловно, ведет к нарушению жилищных прав других жителей домов, проживающих в смежных с «хостелами» жилых помещениях. Не меньший ущерб так называемые хостелы представляют домам, которые, в установленном законом порядке, были признаны объектами культурного наследия», — подчеркнули парламентарии.

Теперь проект федерального закона должен будет одобрить Совет Федерации, после чего его подпишет президент России Владимир Путин.

Согласно действующему законодательству, жилые помещения предназначены для проживания, однако собственники могут заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, если это не нарушает права других людей. При этом законом запрещаетустраивать промышленное производство и вести миссионерскую деятельность.

По закону существует возможность юридически оформить помещение под нежилое, если оно расположено на первом этаже и для него есть отдельный вход. Также возможно перевести в нежилое помещение и объект выше второго этажа, но только при условии, что под ним так же будет нежилое помещение. В том случае, если собственник решит поступить именно таким образом и организовать гостиницу, он будет обязан подготовить помещения соответствующим образом.

«Деятельность по оказанию гостиничных услуг может осуществляться лишь после перевода жилого помещения (или совокупности жилых помещений) в нежилое и оснащения указанного помещения оборудованием, необходимым для оказания потребителям услуг надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для принятия на хранение денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров», — говорится в пояснительной записке.

«Направлено на комфорт и спокойствие граждан»

По данным Росстата в 2017 году в России было порядка 1,4 тыс. хостелов. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT рассказал, что, по их данным, в Москве более 400 хостелов, немногим меньше в Санкт-Петербурге. Барзыкин отметил, что после вступления закона в силу их число сократится.

«Хостелы в жилых помещениях организовывать, действительно, теперь будет нельзя. Их необходимо переводить в нежилой фонд, что сделать крайне сложно. Как последствие — значительно сократится число хостелов, прежде всего, легальных, то есть тех, которые зарегистрированы. Это могут быть индивидуальные предприниматели, юридические лица», — сказал он.

По мнению Барзыкина, гостиницы «сиюминутно не смогут заменить такой сегмент», а потому будет продолжен поиск более эффективных механизмов регулирования этого рынка.

При этом в самой Госдуме не исключают, что в дальнейшем будут обсуждаться и другие варианты, однако принять этот закон было важно для обеспечения комфорта жильцов. Об этом в разговоре с RT заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.