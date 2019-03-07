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07 марта 2019, 16:09  •  80 • В России

Госдума приняла закон о блокировке ложных и опасных новостей. «Комсомолка» поговорила с одним из авторов идеи депутатом Дмитрием Вяткиным и расспросила его, кого ждет наказание.

ЗА ЧТО ЖДЕТ ШТРАФ?

- Мы столкнулись с такими случаями, когда происходила чрезвычайная ситуация: в Интернет организовано и санировано вбрасывали информацию, направленную на то, чтобы посеять панику. Это мешает работе спецслужб. Людей хотели напугать, вызвать у них недоверие к тем, кто занимается ликвидацией последствий трагедии. Так было в Кемерово при пожаре в «Зимней вишне» (блогеры запустили фейк о том, что власти скрывают настоящее число погибших, - ред.) Так было в Магнитогорске (в соцсетях писали, что там был не взрыв газа, а теракт, - ред.) Задача закона - создать механизм быстрой блокировки ложных сведений.

Дмитрий Вяткин, депутат, автор закона о фейках рассказывает, как будет работать закон.Роман ГОЛОВАНОВ

КТО БУДЕТ БЛОКИРОВАТЬ?

- Полномочиями по досудебной блокировке информации наделяются Генпрокуратура и Роскомнадзор.

КАК БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ?

- Если эта информация не удалена в течении 24 часов, будет устанавливаться ответственность — административная, но довольно жесткая. Для физических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей. Для должностных — от 60 до 200 тысяч рублей. Для юридических — от 200 до 500 тысяч рублей.

Если создаются реальные помехи функционирования транспорта или предприятия, но нет состава преступления, то штрафы будут иные. Для физических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Для должностных — от 300 до 600 тысяч рублей. Для юридических — от 500 тысяч до 1 миллиона.

Если наступили реальные тяжкие последствия, например, смерть человека или массовое нарушение общественного порядка, то все будет гораздо жестче. Для физических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей. Для должностных — от 300 до 900 тысяч рублей. Для юридических — от 1 до 1,5 миллионов рублей.

ЗАТРОНЕТ ЛИ ЭТО ОППОЗИЦИЮ?

- Издания, которые имеют лицензию от Роскомнадзора, и так обязаны следить за достоверностью информации. Эти новости должны быть удалены по определенному требованию. При чем тут оппозиционность? Критические публикации и так должны проверяться. Здесь не идет речь о политике, - говорит Дмитрий Вяткин.

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