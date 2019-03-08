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08 марта 2019, 00:24  •  82 • Политика
В Госдепе США пообещали Венесуэле миллиарды долларов, если в стране произойдет смена власти. Деньги будут предоставлены Всемирным банком и МВФ.
В случае смены власти в Венесуэле стране будут предоставлены миллиарды долларов на восстановление экономики. Об этом заявил представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, которого недавно "развели" телефонные хулиганы Лексус и Вован.
По словам чиновника Госдепа, правительство США, а также Всемирный банк и МВФ работают над планом "реконструкции экономики" Венесуэлы, который включает предоставление миллиардов долларов. Единственное условие их получения - смена власти в стране, не скрывая заявил Эллиот Абрамс.
"Есть план Национальной ассамблеи, наше посольство работает над планом. Вне сомнения, будут планы Всемирного банка и МВФ, которые будут включать миллиарды долларов на реконструкцию экономики Венесуэлы", - сказал чиновник на слушаниях в Сенате США.
При этом не уточняется, будут ли деньги переданы безвозмездно или это будут кредиты на миллиарды долларов в обмен на приватизацию госпредприятий, сокращение социальных программ, выполнение политических требований и прочего.
Напомним, что несколькими днями ранее российские пранкеры Лексус и Вован разыграли Эллиота Абрамса, представившись по телефону представителями банка Швейцарии. Они сообщили чиновнику Госдепа, что в их банке есть счета Венесуэлы и они не знают, что с ними делать. В ответ представитель США по Венесуэле начал требовать заморозить счета и пригрозил санкциями.

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