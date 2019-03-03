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Горбачев обвинил в развале СССР Политбюро ЦК КПСС, Кравчука и Ельцина

03 марта 2019, 03:24  •  61 • Политика
В день своего 85-летия экс-президент СССР Михаил Горбачев пообщался с журналистами. В разговоре с ними он заявил, что в распаде Советского Союза виновата позиция "национальных кадров", Леонид Кравчук и Политбюро ЦК КПСС, но больше всего это событие следует отнести на совесть Бориса Ельцина.
По словам экс-президента, национальным кадрам "очень хотелось править". Горбачев считает, что они себе представляли это, "как будто мед ложкой с белым хлебом и с хорошим вином", в то время как в действительности власть является тяжким и серьезным трудом. Однако национальные политики "рвались к этому", пояснил он.
По его словам, в распаде могла сыграть решающую роль Украина. Однако в наибольшей степени, подчеркнул Горбачев, развал СССР следует отнести "на совесть" бывшего российского президента Бориса Ельцина.
Кроме того, Горбачев обвинил во лжи экс-президента Украины Леонида Кравчука, заявлявшего, что не поддерживал распад. По его словам, Кравчук даже гордится своей ролью в этом.
По словам Горбачева, за его спиной происходили "интересные вещи". В тот момент, когда он обсуждал с комиссией завершение нового союзного договора, за его спиной его окружение, которое он выдвигал на союзную работу, плело интриги.
"Участвовало и создавало все эти коллизии, в частности, путч, моё Политбюро. За малым исключением, оно вошло туда. Я не хочу обелять себя, я рассказываю, что произошло. Мы не удержали власть, не удержали. До сих пор для меня вопрос остается таким, над которым я все время думаю", - признался Горбачев. Тем не менее, по его словам, он не пошел "на кровь и расстрел", потому что "что-то подсказывало" ему.
Об этом Горбачев рассказал в интервью телеканалу "Дождь".

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