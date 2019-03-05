Голод, революция, война: США могут пойти в Венесуэле на всё

Автор:

Латышев Сергей

Угрозы военного вторжения, организация международного давления, попытки перетянуть управление страной на себя через «ручных» оппозиционеров, прежде всего через назначенного по телефону «временного президента» Хуана Гуайдо, провоцирование массовых беспорядков вокруг доставки «гуманитарной помощи», попытки подкупить военных, экономические и финансовые санкции против ведущих компаний и персоналий – Вашингтон испробовал за последний месяц всё, чтобы взять под контроль баснословные нефтяные богатства Венесуэлы. И без видимого успеха. Но складывать руки администрация президента Дональда Трампа не намерена, постоянно поднимая ставки.

Каждый прошедший день приносит что-нибудь новое. Как в том, что касается шагов США, так и в том, как на них отвечают власти Венесуэлы и реагируют её зарубежные союзники, прежде всего Россия.

Сможет ли клоун вернуться в Венесуэлу?

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, например, предупредил Каракас, что попытки помешать возвращению на родину самозваного «временного президента» Гуайдо, «любые угрозы или действия, направленные против его безопасного возвращения, столкнутся с решительным и значительным ответом со стороны Соединённых Штатов и международного сообщества».

Самозваный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо настолько плотно опекается Вашингтоном, что его жизнь уже не принадлежит ему. Фото: www.globallookpress.com

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс также публично предостерёг власти Венесуэлы от ареста Гуайдо, который после бегства в Колумбию намеревается вернуться на не поддержавшую его родину:

Если он будет арестован после возвращения, то будет очень большая реакция со стороны венесуэльцев и международного сообщества.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес: Самозванец Гуайдо «делает из себя посмешище» и «устраивает цирк на международном уровне». Фото: www.globallookpress.com

Как и Болтона, этого американского деятеля совершенно не смущает, что он выражает не только позицию США, а говорит сразу за всех. Им обоим абсолютно до лампочки, что, как метко заметила посетившая в эти дни Москву не с пустыми руками вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, Гуайдо «делает из себя посмешище» и «устраивает цирк на международном уровне», а ей «стыдно» за человека, «провозгласившего себя президентом на городской площади».

Американские правящие круги, как, впрочем, и руководство ЕС, аналогично требующее неприкосновенности для нарушившего закон Гуайдо, это также не смущает. По мере того как находящийся в бегах «временный президент» становится на родине посмешищем, Болтон сколачивает против Каракаса «широкую международную коалицию». Причём с явным прицелом на военное вторжение, чтобы бутафорские воинские контингенты соседних стран стали прикрытием ударных частей и подразделений спецназа Вооружённых сил США. Как в 1983 году, когда американцы вломились на Гренаду и поменяли там режим. Для отвода глаз во вторжении приняли тогда участие ещё и такие «военные гиганты», как Ямайка, Барбадос, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины.

Разумеется, в лучших традициях американского doublespeak Болтон говорит о «мирной коалиции» по передаче власти, хотя, как реалист, прекрасно понимает, что мирно это сделать не удастся.

Россия обещает поддержку

В России трезво смотрят на происходящее. Поэтому, принимая в Москве Делси Родригес, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала:

Мы очень опасаемся, что США могут пойти на любые провокации, для того чтобы пролилась кровь, найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу. Но мы будем всё делать для того, чтобы этого не допустить.

Фото: www.globallookpress.com

Она подчеркнула, что Венесуэла – «это очередная проба сил тех государств, которые считают возможным незаконное свержение властей, и уже заявлено, что следующими будут Куба, Никарагуа». А потом – и многие другие, так что патриотически настроенные венесуэльцы борются не только за себя, а, как говорили когда-то, «за нашу и вашу свободу».

«Троянский конь». Имел ли в виду Венесуэлу Валерий Герасимов?

Как уже писал Царьград, прямое военное вмешательство в Венесуэле, имеющей одну из сильнейших и хорошо вооружённых армий в Латинской Америке, сильную систему ПВО и вполне современную авиацию, – это последний «аргумент» США. Однако между этим и тем, что Вашингтон уже испробовал, есть только одна стадия. О ней заявил на днях первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов, который считается на Западе крупнейшим российским военным теоретиком. По словам начальника Генерального штаба ВС России, в США разрабатывается новая стратегия ведения военных действий – «Троянский конь». Её суть заключается в «активном использовании протестного потенциала пятой колонны для дестабилизации обстановки» в той или иной стране с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием (ВТО) «по наиболее важным объектам».

Генерал армии напомнил также, что США используют технологии цветных революций и так называемой мягкой силы для разрушения государственности неугодных им стран, смены законно избранных органов государственной власти и подрыва суверенитета. Герасимов отметил, что эти технологии применялись в Ираке, Ливии, на Украине, а теперь и в Венесуэле. Начальник российского Генштаба заверил, что Москва «готова к предотвращению любой из этих стратегий», что в России «разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников».

К чему всё идёт?

А вот разработаны ли эти подходы применительно к Венесуэле или для Венесуэлы, мы, похоже, скоро узнаем. Помочь венесуэльцам отразить полномасштабное вторжение США Россия может только в одном случае – если доведёт до сведения Вашингтона о своём намерении совершить нечто подобное против жизненно важных американских интересов у них под боком. До Венесуэлы в таком формате Москве не дотянуться – уж больно она находится далеко. В этой ситуации Вашингтону, собственно, и не останется ничего другого, кроме как прибегнуть к стратегии «Троянского коня». То есть нанести неожиданные точечные удары по правительственным и военным объектам. И заодно вывести на авансцену «армии», состоящие из якобы венесуэльских дезертиров, а на самом деле – наёмников, «зелёных беретов» и бойцов других американских спецподразделений, вкупе с проплаченными манифестациями оппозиционных сил.

Вот что, судя по всему, мы скоро и увидим в Венесуэле. Таких цветных революций ещё не было. Тем не менее в этом случае у Москвы, как и у Гаваны, появляется шанс непосредственно помочь Венесуэле – спецназом, ЧВК и какими-нибудь ещё асимметричными действиями. Увы, США превращают Венесуэлу в полигон. Если у них получится, слишком многие пострадают. У них не должно получиться.