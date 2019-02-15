Гол плюс пас Черышева, сенсация в Борисове и инцидент с украинскими болельщиками: в ЛЕ прошли первые матчи 1/16 финала

В Лиге Европы состоялись первые матчи 1/16 финала в сезоне-2018/2019. «Валенсия» на выезде обыграла «Селтик» благодаря голу и результативной передаче Дениса Черышева. Белорусский БАТЭ дома одержал сенсационную победу над лондонским «Арсеналом», а представляющие Украину «Шахтёр» и «Динамо» спаслись от поражений. При этом в Афинах украинские болельщики, приехавшие поддержать киевскую команду, подрались с местной полицией.

Событие

Главной сенсацией игрового дня стало поражение «Арсенала» в Борисове от местного БАТЭ. Лондонцев считали явными фаворитами противостояния. В прошлом сезоне команды встречались на стадии группового этапа ЛЕ, и тогда «канониры» ещё под руководством Арсена Венгера отправили в ворота соперника десять мячей.

Впрочем, на этот раз у БАТЭ имелся козырь в лице Александра Глеба, который выступал за «Арсенал» в 2005—2008 годах. 37-летний полузащитник на закате карьеры мечтал сыграть с бывшей командой, и его мечта сбылась.

В итоге подопечные Алексея Баги одержали победу. «Арсенал», конечно, владел преимуществом (71% владения мячом) и нанёс 14 ударов по воротам хозяев, но лишь четыре из них пришлись в створ.

Борисовчане же наказали лондонцев за нерасторопность в конце первого тайма. Сначала сербский новичок команды Неманья Милич простил гостей, из выгодного положения пробив в штангу.

А спустя несколько минут Станислав Драгун после розыгрыша стандартного положения головой отправил мяч точно под перекладину. Выполнивший результативную подачу Игорь Стасевич укрепил своё лидерство в гонке лучших ассистентов турнира (семь передач).

Во втором тайме «Арсенал» изо всех сил пытался хотя бы сравнять счёт, но сделать это коллективу Унаи Эмери так и не удалось. Кроме того, в ответном матче не примет участия Александр Ляказетт, который в концовке встречи намеренно ударил соперника локтем в лицо.

Спасение

Неплохого результата удалось добиться и другой команде с постсоветского пространства — киевскому «Динамо». Подопечные белорусского специалиста Александра Хацкевича на выезде сыграли вничью с «Олимпиакосом».

На трибунах стадиона «Георгиос Караискакис» произошла стычка с участием украинских болельщиков и местными полицейскими. Греческие стражи правопорядка в течение нескольких минут избивали гостей резиновыми дубинками и щитами вытесняли их с сектора. Что послужило причиной подобного столкновения, не сообщается.

«Динамо» же по ходу матча дважды пришлось отыгрываться, и в последний раз киевлянам удалось это сделать за минуту до конца основного времени. Беньямин Вербич после скидки партнёра с близкой дистанции отправил мяч в сетку чужих ворот. Так украинский коллектив увёз из Греции важную результативную ничью.

К слову, арендованный «Олимпиакосом» у «Зенита» российский вратарь Юрий Лодыгин остался на скамейке запасных. А экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо вышел на замену в середине второго тайма.

С аналогичным счётом завершилась встреча донецкого «Шахтёра» и «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне в Харькове. При этом хозяевам 80 минут пришлось провести в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко.

Несмотря на это, во втором тайме «горнякам» удалось уйти от поражения благодаря точному удару Тайсона. К слову первый мяч «Шахтёра» на свой счёт также записал бразилец Марлос.

Герой

Матч с «Селтиком» полузащитник «Валенсии» Денис Черышев точно может занести себе в актив, ведь российский футболист сделал всё для победы своей команды в Шотландии. Гостям долго не удавалось распечатать ворота соперника, пока это перед самым перерывом не сделал Черышев. Справедливости ради стоит отметить, что игроку оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам после паса Робена Собрино.

Но в самом начале второго тайма Денис отблагодарил партнёра великолепным кроссом слева, а тот с нескольких метров спокойно расстрелял створ. Так Черышев записал себе в актив гол и голевую передачу.

Теперь на счету россиянина в новом году значатся пять баллов за результативность во всех турнирах (3 + 2).

Одержала победу и ещё одна испанская команда — «Севилья», за которую выступает Квинси Промес. Правда, в выездном матче с итальянским «Лацио» экс-полузащитник «Спартака» вышел на замену лишь за 15 минут до финального свистка. Победный же и единственный мяч в середине первого тайма забил Виссам Бен-Йеддер.

Триллер

Впечатляющую футбольную перестрелку во Франции устроили «Ренн» и «Бетис», которые на двоих забили шесть мячей. Поначалу казалось, что у гостей нет ни малейших шансов. Уже к десятой минуте коллектив Жюльефа Стефана отличился дважды, причём один из мячей в свои ворота забил Хави Гарсия.

В середине тайма «Бетису» удалось сократить отставание в счёте, но перед самым перерывом «Ренн» заработал и реализовал пенальти.

Однако во второй половине встречи спастись гостям помогли стандартные положения. Сначала на 62-й минуте после кросса со штрафного отличился Сидней, а на исходе основного времени навес с углового в гол преобразовал вышедший на замену Диего Лайнес — 3:3.

Голеадоры

Оливье Жиру, как известно, в последнее время сложно назвать результативным нападающим. Если не брать в расчёт встречи Лиги Европы, на счёту форварда «Челси» в текущем сезоне значится лишь один мяч, который он отправил в ворота «Тоттенхэма» в матче АПЛ ещё в ноябре прошлого года.

Зато во втором по значимости еврокубке чемпион мира превращается в настоящего голеадора. В выездной встрече с шведским «Мальмё» Жиру удалось отличиться. После перерыва он удвоил преимущество своей команды. Открыл же счёт в первом тайме Росс Баркли.

«Мальмё» ближе к концу матча удалось сократить отставание до минимума, но сил на камбэк у хозяев уже не осталось, и они потерпели закономерное поражение.

На счету же Жиру в шести матчах турнира уже пять мячей.

Но даже больше француза болельщиков удивил центральный защитник «Виктории Плзень» Людек Перница. В непростой для команды момент он дважды поразил ворота загребского «Динамо» и помог чешскому коллективу одержать волевую победу — 2:1.

При этом Перница, мягко говоря, не является результативным игроком. В последний раз Людек забивал в мае прошлого года в матче Кубка Чехии. А до того отличился в июле 2016-го.

Гости

Великолепно проявили себя на выезде итальянские команды. «Интер» и «Наполи» одержали победы над уступающими в классе соперниками. Причём «нерадзурри» одолели венский «Рапид» без помощи капитана Мауро Икарди.

Перед игрой главный тренер команды Лучано Спаллетти лишил аргентинца повязки, а тот в ответ отказался от поездки в Австрию. По информации СМИ, причиной конфликта стали жёсткие высказывания супруги, а по совместительству агента футболиста в адрес клуба.

В свою очередь «Наполи» отправился в том же направлении, что и «Интер» — в Швейцарию и спокойно обыграл «Цюрих». Мячи Лоренцо Инсинье, Хосе Кальехона и Петра Зелиньски вынудили хозяев капитулировать.