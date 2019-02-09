Годовщина Второй мировой: поедет ли Путин в Польшу

Польский МИД даст канцелярии главы государства рекомендацию пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 80-летия начала Второй мировой войны, сообщил радиостанции RMF 24 заместитель министра иностранных дел Бартош Чихоцкий.

Он уточнил, что окончательное решение по списку приглашенных примет польский лидер Анджей Дуда как организатор мероприятия.

Двумя днями ранее пресс-секретарь главы Польши Блажей Спихальский заявил радиостанции RMF, что польские власти рады будут видеть всех желающих на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что Варшава пригласит «представителей разных государств со всего мира». «Особенно тех стран, которые принимали участие во Второй мировой войне», — уточнил пресс-секретарь.

Таким образом он ответил на вопрос о том, собирается ли польское руководство приглашать Путина на торжественные мероприятия. При этом от прямого ответа Спихальский уклонился.

Памятные мероприятия в честь начала Второй мировой войны проходят ежегодно на полуострове Вестерплатте близ Гданьска. Именно на эту территорию Польши 1 сентября 1939 года в 4:45 утра вторглась гитлеровская Германия. Красная армия вошла в Западную Белоруссию и Западную Украину, которые тогда были частью Польши, утром 17 сентября.

Вторая мировая война считается крупнейшей в истории человечества. Она была развязана нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией. В нее оказалось втянуто 61 государство с общим населением 1,7 млрд человек. Боевые действия охватывали территории 40 стран. Они также велись на море. Красная армия освободила Польшу от немецких оккупантов в 1944-1945 годах.

Современные отношения России и Польши слишком далеки от дружественных, особенно когда дело касается Второй мировой войны. В 2015 году власти Польши не пригласили президента России на юбилей освобождения Освенцима. Глава МИД Польши Гжегож Схетина тогда заявил, что узников концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме освободили украинские солдаты.

«Первый Украинский фронт освобождал [лагерь]. Открывали ворота лагеря именно украинские солдаты», — сказал он.

В ответ на это глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков написал в своем твиттере, что глава МИД Польши болен «острой русофобией».

«Глава МИД Польши болен «болезнью Сикорского» — острой русофобией. А потому готов забыть даже о том, что бандеровцы убили 200 тыс. поляков», — указан Пушков.

В тот же год недопонимание между двумя странами вызвал и другой вопрос, связанный со Второй мировой войной. Бывший тогда президентом Польши Бронислав Коморовский отказался от поездки в Москву на празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он решил самостоятельно отметить 70-ю годовщину окончания в Европе Второй мировой войны и пригласить европейских лидеров 8 мая на мероприятия в Польшу на полуостров Вестерплатте близ Гданьска. В то же время он отметил, что Варшава не преследует цель испортить празднование Дня Победы в Москве.

«Моя инициатива заключается в том, чтобы организовать то, что планировалось уже давно. Эта идея не возникла в последние дни. Будет международная конференция, организованная Европейским центром солидарности, Музеем Второй мировой войны и другими институтами, на которую будут приглашены известные историки, чтобы обсудить завершение войны, обсудить было ли оно освобождением или также появлением новых проблем», — подчеркнул Коморовский.

В свою очередь Гжегож Схетына заявил, что не понимает, почему День Победы отмечают в Москве, а не в Польше.

«Почему мы так легко привыкли к тому, что Москва — это место, где чтят окончание военных действий, а не Лондон или Берлин, что было бы еще более естественным?» — сказал Схетына радиостанции RMF FM.

При этом в Кремле подчеркнули, что они не видят никакой трагедии в том, что кто-то из зарубежных лидеров может отказаться от приглашения посетить Москву в День Победы.