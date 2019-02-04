«Глупость чиновников»: украинские спортсмены не примут участия в зимней Универсиаде в Красноярске

Первый заместитель министра молодёжи и спорта Украины Игорь Гоцул заявил, что национальная команда страны не примет участия в XXIX зимней Универсиаде в Красноярске. Причина этого не уточняется, однако ранее сообщалось, что у сборной возникли проблемы с финансированием, которые была готова устранить Международная федерация университетского спорта (FISU). В России резко раскритиковали такое решение. По мнению олимпийской чемпионки Светланы Журовой, оно носит политический характер и не имеет ничего общего со спортом.

Национальная команда Украины не примет участия в XXIX зимней Универсиаде, которая пройдёт в начале марта в Красноярске. Данную информацию подтвердил первый заместитель министра молодёжи и спорта страны Игорь Гоцул, который, однако, не стал уточнять, что стало причиной подобного решения.

«Спортсмены Украины не приедут в Красноярск», — цитирует политика ТАСС.

Срок подачи заявок истёк 2 февраля. До этого момента своё желание принять участие в соревнованиях изъявили более 3 тыс. спортсменов. По словам президента Международной федерации университетского спорта (FISU) Олега Матыцина, команда ещё имеет возможность изменить ситуацию, однако маловероятно, что это произойдёт.

«Если бы у украинской делегации было желание принять участие в соревнованиях, то они бы написали письмо с просьбой продлить срок регистрации», — заявил глава FISU.

Он добавил, что, в свою очередь, российская сторона сделала всё возможное, чтобы избежать конфликтной ситуации. Сообщалось, что организаторы Универсиады выразили готовность оказать поддержку спортсменам, у которых возникли проблемы с финансированием.

По мнению Матыцина, соревнования могут потерять некоторую долю интриги в связи с отсутствием украинской сборной, которая на предыдущих Всемирных студенческих играх в Алма-Ате заняла десятое место в неофициальном командном зачёте, завоевав девять медалей различного достоинства.

«Очень жаль, потому что обычно делегация состоит из сильных спортсменов, которые оказывают хорошую конкуренцию и в лыжах, и в биатлоне, и в других видах. Сожалею о студентах Украины, о том, что их лишили возможности участвовать в таком большом международном празднике», — приводит слова функционера РИА Новости.

В России резко раскритиковали действия украинской стороны. Так, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что данное решение может негативно сказаться на репутации всего студенческого спорта, в котором подобные скандалы происходят гораздо реже, чем в его «взрослом» аналоге.

«Могу только сожалеть, что атлеты в очередной раз оказываются заложниками политических манипуляций. Понимаю, что вряд ли это решение приняли они сами, им просто сказали, что не отправят на Универсиаду, а сам спортсмен без заявки и за свои деньги на такое масштабное соревнование поехать не может», — уверена экс-конькобежка.

Более резок в своих высказываниях был член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Он заявил, что запрет может негативно сказаться лишь на самих украинских студентах, которые лишаться возможности получить ценный опыт участия в турнире подобного уровня.

«Глупость украинских чиновников переходит все грани. Я считаю, что отыгрываться на молодых ребятах и компенсировать свои политические ошибки неучастием их в наших соревнованиях — это полная ерунда», — сказал он.

Схожей точки зрения придерживается и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв. Он предположил, что на этот раз недовольными останутся не только спортсмены и тренеры, но и болельщики, которые с нетерпением ждали старта Всемирных студенческих игр, чтобы поддержать своих соотечественников.

«Все они любят красивый спорт и, должно быть, устали от антироссийской пропаганды. Киевские власти не думают об интересах своего народа, лишая граждан Универсиады. Россия же всегда выступает за честную конкуренцию, спорт должен быть вне политики», — заключил Дегтярёв.

При этом в большинстве случаев в самой Украине царит противоположное настроение. Некоторые её жители с энтузиазмом восприняли неоднозначное решение властей.

«Этот вопрос вообще не обсуждается! Украинцы не должны выступать на территории врага! До сих пор считаю, что Александр Усик не должен был ехать (бой за титул абсолютного чемпиона в первом тяжёлом весе проходил в Москве. — RT)», — написал один из них.

В мае 2018 года министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов подписал запрет на участие местных спортсменов в любых соревнованиях, а также тренировочных сборах, проводимых на территории России. Впоследствии указ был смягчён, однако в соответствии с ним все финансовые расходы, организационные вопросы, а также ответственность за собственную безопасность атлеты должны брать на себя.