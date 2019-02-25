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Глубинное государство против Дональда Трампа: Эксперты оценили шансы президента на переизбрание

25 февраля 2019, 20:39  •  85 • В мире
Эксперты рассказали о внутриполитическом американском противостоянии Дональда Трампа и так называемого глубинного государства, представители которого сделают все возможное для недопущения переизбрания нынешнего президента на второй срок.
Американская разведка, известная как глубинное государство, постарается сделать всё, чтобы не допустить переизбрание Дональда Трампа на второй срок, уверен бельгийский политолог, президент общественной организации Euro-Rus Крис Роман. Именно так называемому глубинному государству, по его словам, принадлежит реальная власть в Соединенных Штатах. Состоит оно из разведки, "мафии Уолл-стрит", СМИ и военно-промышленного комплекса. Во время последних президентских выборов в США члены глубинного государств намеревались поставить президентом Хиллари Клинтон, отобрать у России сферу влияния на Ближнем Востоке, начав войну вначале с Ираном, а затем с Сирией, после чего довести ситуацию до Третьей мировой войны с Россией, рассказал политолог в беседе с корреспондентом "360". Победа Трампа не повлияла на их планы, а только отсрочила. Именно поэтому, по мнению эксперта, Трампу будет сложно переизбраться на второй срок.
"Глубинное государство абсолютно точно существует. Мы можем видеть это на примере попытки импичмента Дональда Трампа через слухи о вмешательстве России в выборы", - согласился с Крисом Романом экс-сотрудник подразделения психологических операций армии США Скотт Беннет, отметив, что несмотря на срывы многих их планов, членам глубинного государства все же удалось держать американского президента на расстоянии от Москвы. "Президента вынудили сохранить враждебность в отношении России. Хоть и его внутренние импульсы ведут его к желанию дружить", - пояснил собеседник "360".
По мнению Беннета, помимо американских структур в глубинном государстве частично задействованы и британские спецслужбы: они присоединились к военным действиям в Ираке и Афганистане, активно участвуют в антироссийской пропаганде, в том числе и с помощью темы отравления Скрипалей. Британия также с самого начала была против избрания президентом Дональда Трампа. Жизнь глубинного государства поддерживают холодные войны и конфликты, именно поэтому ему очень важно сохранить Россию в качестве врага для США, уверен эксперт.
Ликвидировать глубинное государство будет очень сложно. По словам Беннета, для этого понадобится много лидеров с жесткой собственной позицией, которые смогут противостоять американскому истеблишменту. Таких, например, как Тулси Габбард, которая пытается вывести Соединенные Штаты из военных конфликтов на Ближнем Востоке.
"Трамп отлично играет в экономические и политические шахматы. Было бы большой ошибкой недооценивать его. Демократы эту ошибку уже совершили", - резюмировал бельгийский политолог Крис Роман.

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