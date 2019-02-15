Главу МИД Белоруссии на Мюнхенской конференции заменили председатель КГБ и посол

Вместо главы МИД Белоруссии Владимира Макея Минск на конференции в Мюнхене будут представлять председатель КГБ и посол республики в Берлине. Непосредственно глава государства Александр Лукашенко в последний момент отменил свою поездку из-за встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от посещения Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили в МИД России.

Минск готовил визит в Мюнхен самого Лукашенко, которому поступило официальное приглашение. Однако в последний момент возникли проблемы с графиком в связи с трехдневным визитом главы государства в Сочи, где он ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Интересно также и то, что Белоруссию в Мюнхене представляет не глава МИД республики Владимир Макей, а председатель КГБ Валерий Вакульчик и белорусский посол в ФРГ Денис Сидоренко.

"Мы благодарны организаторам Мюнхенской конференции по безопасности и лично ее председателю послу Вольфгангу Ишингеру за приглашение в адрес президента Республики Беларусь и предоставленную ценную возможность принять участие на высшем уровне в этом знаковом международном мероприятии в сфере безопасности", - указано в заявлении Министерства иностранных дел Республики Беларусь.