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Главу МИД Белоруссии на Мюнхенской конференции заменили председатель КГБ и посол

15 февраля 2019, 20:09  •  70 • Политика
Вместо главы МИД Белоруссии Владимира Макея Минск на конференции в Мюнхене будут представлять председатель КГБ и посол республики в Берлине. Непосредственно глава государства Александр Лукашенко в последний момент отменил свою поездку из-за встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от посещения Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили в МИД России.
Минск готовил визит в Мюнхен самого Лукашенко, которому поступило официальное приглашение. Однако в последний момент возникли проблемы с графиком в связи с трехдневным визитом главы государства в Сочи, где он ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Интересно также и то, что Белоруссию в Мюнхене представляет не глава МИД республики Владимир Макей, а председатель КГБ Валерий Вакульчик и белорусский посол в ФРГ Денис Сидоренко.
"Мы благодарны организаторам Мюнхенской конференции по безопасности и лично ее председателю послу Вольфгангу Ишингеру за приглашение в адрес президента Республики Беларусь и предоставленную ценную возможность принять участие на высшем уровне в этом знаковом международном мероприятии в сфере безопасности", - указано в заявлении Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

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