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Глава Ростуризма сам попросился в отставку - СМИ

05 февраля 2019, 22:54  •  83 • Политика
Глава Ростуризма Олег Сафонов был освобожден Дмитрием Медведевым от занимаемой им должности по собственной просьбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.
Напомним, что ранее сообщалось, что глава правительства принял решение об увольнении Сафонова после встречи с вице-премьерами. Формулировка, что глава Ростуризма сам принял решение уйти в отставку, содержится в официальном постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров.
Отметим также, что, согласно пресс-службе правительства, после ухода Сафонова с должности сам Ростуризм был передан в ведение Министерства экономического развития.
"Освободить Сафонова Олега Петровича от должности руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе", - говорится в документе.
Комментируя свое решение, Дмитрий Медведев отметил, что развитие туристической отрасли в России требует предельного внимания к расстановке приоритетов и управлению финансами. Поскольку Минэкономразвития выполняет обе эти функции, то контроль за туризмом и был передан под контроль данного ведомства.
Обо всем этом информирует ТАСС.

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