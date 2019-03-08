Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашевич призвал ОБСЕ предпринять конкретные действия по ситуации вокруг УПЦ
Латвия и 8 марта: "наследие оккупационного режима" (Анна Сочина)
МИД Франции поплатился почти полумиллионом евро за то, что на важных постах &quo...
"В зубах принесут": Порошенко пообещал вернуть украденные деньги в бюд...
Главная / В мире

08 марта 2019, 03:39  •  51 • В мире
Американский президент Дональд Трамп назвал Тима Кука, главу корпорации Apple, "Тимом Эпплом". Пользователи соцсетей, изучив расшифровку со встречи, которая опубликована на сайте Белого дома, отметили, что "он просто уточнил". Сейчас стало известно, что Тим Кук сменил фамилию в Twitter после оговорки Трампа.
Об инциденте сообщает издание USA Today. Отмечается, что американский президент Дональд Трамп якобы перепутал фамилию главы корпорации Apple Тима Кука. Вместо этого Трамп, обращаясь к нему, сказал: "Тим Яблоко".
"Мы очень ценим это, Тим Apple", - приводит фразу издание. Впрочем, согласно расшифровке встречи на сайте Белого дома, Трамп не хотел коверкать фамилию, а лишь уточнил, в какой компании работает Тим: "Тим - Apple".
"Просто уточнил, - пишут пользователи в соцсетях. - Так и было задумано".
А сейчас комментаторы буквально зашлись от восторга, увидев, что Тим Кук сменил фамилию в Twitter после оговорки Трампа - правда, новую фамилию он обозначил символом компании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
07 марта 2019, 04:54
Боевик "Исламского государства"* из России рассказал о том, как попал к джихадистам
07 марта 2019, 11:24
"Только ХАМАС несет ответственность за все события": Израильтяне прокомментировали свой ракетный удар по соседям
08 марта 2019, 03:39
Глава корпорации Apple Тим Кук сменил фамилию в Twitter после оговорки Трампа
Загрузка...
08 марта 2019, 03:39
"Еще не разучилась думать на ход вперед": Армен Гаспарян одобрил отказ Меркель послать военные суда в Черное море
08 марта 2019, 03:39
Сколько будет служить в индийской армии атомная подлодка "Чакра-3": В СМИ назвали срок в 10 лет
07 марта 2019, 14:39
Даже в Венесуэле не обращаются так с протестующими: Политолог рассказал о вопиющей жестокости полицейских Франции
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 марта 2019, 00:24
Мормоны или шпионы? Кого на самом деле задержали на юге России
08 марта 2019, 00:24
"Просчитанное решение": В Пентагоне заявили, что боевики в Сирии просто зат...
08 марта 2019, 00:09
«Либо российский газ, либо пустые обещания Запада»: в Сербии одобрили строительство в...
08 марта 2019, 00:24
"Прогибаться под США не стали": Меркель отказалась провоцировать Россию ман...
08 марта 2019, 01:54
Спела на украинском, но никто не заметил: Киевская журналистка рассказала, как измени...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2019, 09:54
"К сожалению это ужасно": Певица Валерия удалила свой пост с агитацией за Зеленского
06 марта 2019, 15:54
Ни одного попадания: Особенности российских Су-30 позволили ВВС Индии спастись от американских ракет в бою
05 марта 2019, 17:09
Россия приступает к спасению Венесуэлы. "Что, если у них снова получится?"
05 марта 2019, 00:54
Прощай, родимый экипаж: «Ополченка» сбежала на Украину
05 марта 2019, 07:24
Украинские СМИ «разместили» в Азовском море, где «бычки еле-еле под воду спинные плавники прячут», 8 подлодок России
06 марта 2019, 02:54
К вторжению готовы: Стало известно, чем ответит Россия на военные провокации НАТО - СМИ
02 марта 2019, 14:24
"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - украинский блогер о "перемоге" Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.