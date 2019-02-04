Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто вы, доктор Зорге?
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв к...
"У каждого президента США была своя или даже две свои войны": Пушков п...
Вечер с Владимиром Соловьевым от 03.02.19
Главная / Украина

Глава FISU высказался об отказе сборной Украины от выступления на Универсиаде-2019

04 февраля 2019, 14:09  •  291 • Украина
Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин прокомментировал отказ украинской команды от участия в Универсиаде 2019 года в Красноярске.
 
РИА Новости
 

«Они не зарегистрированы для участия в Универсиаде, в то время как срок подачи заявок истёк 2 февраля, поэтому маловероятно, что сборная Украины приедет. Если бы у украинской делегации было желание принять участие в соревнованиях, то они бы написали письмо с просьбой продлить срок регистрации. На сегодня никаких предпосылок, что это произойдёт, нет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также выразил сожаление в связи с таким решением украинской стороны.

«Участие украинских студентов увеличило бы конкуренцию в таких видах спорта, как лыжи и биатлон. Но таковы на сегодня реалии», — добавил глава FISU.

Зимняя Универсиада 2019 года пройдёт в Красноярске 2—12 марта.

Ранее стало известно, что сборная Украины не выступит на Универсиаде в Красноярске.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


291
Источник
Похожие новости
03 февраля 2019, 12:09
Кандидат в президенты Украины рассказал об ответственных за обливание его зелёнкой
03 февраля 2019, 21:54
«Какая церковь, такое и признание»: как в Киеве прошла интронизация предстоятеля неканонической ПЦУ
04 февраля 2019, 10:54
«Огромное количество желающих»: на Украине завершился приём документов на участие в президентских выборах
Загрузка...
03 февраля 2019, 12:09
Тимошенко сравнила ситуацию на Украине с фильмом «День сурка»
02 февраля 2019, 19:54
В Госдуме осудили отказ лидеру Компартии в регистрации кандидатом в президенты Украины
03 февраля 2019, 12:09
В Киеве произошёл крупный пожар на складе
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
04 февраля 2019, 07:54
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупрежде...
04 февраля 2019, 04:39
"Агент Кремля со стажем": Google назвал украинцев строителями "мифов о...
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Ве...
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандид...
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
02 февраля 2019, 15:09
Ополченца Иванова на Украине запытали до смерти
01 февраля 2019, 19:56
"РФ вооружила Венесуэлу до зубов! Пусть они боятся!" Военный эксперт шокировал гостей фактами
30 января 2019, 07:39
NASA раскрыло причину аномальных холодов в США
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
28 января 2019, 16:39
"Напомнил ему о правилах": Чиновник ПАСЕ о наказании украинца, поднявшего руку на Скабееву
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.