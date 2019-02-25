Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Умный, творческий, утончённый»: ушёл из жизни российский медиаменеджер Игорь Ма...
"Порошенко - шут, но борется за свою ШКУРУ!" Кургинян шокировал гостей...
"Плавающий музей": В Одессе с радостью приветствовали "безопасног...
Reuters обвинил Киселева в желании уничтожить давно закрытые военные базы США
Главная / В России

Глава Дагестана распустил собрание депутатов из-за лени

25 февраля 2019, 22:09  •  110 • В России

Глава Дагестана не намерен терпеть безалаберное отношение и лень чиновников. Владимир Васильев подписал закон о роспуске депутатов села Ленинаул, которые за три месяца не удосужились хотя бы раз собраться на заседание.

Возмутившая Владимира Васильева ситуация произошла осенью 2017 года. Депутаты шестого созыва буквально впали в зимнюю спячку. Народные избранники не просто наплевали на свои обязанности и не являлись на плановые заседания — они и не думали их назначать. В итоге со 2 октября по 19 января 2018 года чиновники просто не работали.

Но среди народных избранников всё-таки нашёлся один искатель правды. Депутат Ленинаула Жибраил Чокиев устал уговаривать коллег обсудить накопившиеся вопросы и взывать к их чувству вины. Чиновник обратился с жалобой в суд. И только тогда ошалевшие от такой новости народные избранники решили всё-таки собраться на заседание.

Текст закона о роспуске 14 депутатов сельсовета Леникента

Но было поздно. Дело приняли к рассмотрению и Верховный суд республики констатировал необходимость роспуска собрания депутатов. Мятежный чиновник Чокиев вдруг понял, что сам попадает под сокращение и даже попытался подать апелляцию на решение суда, но тщетно. Документы передали в правительство.

— В соответствии со статьёй 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» на основании вступившего законную силу решения Верховного суда Республики Дагестан, распустить собрание депутатов сельского поселения «село Ленинаул» Казбековского района Республики Дагестан, — говорится в тексте закона, опубликованного на сайте главы республики.

Без работы остались 14 депутатов. В их числе пострадал и сам заявивший в суд Жибраил Чокиев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 10:39
Технически готовы: ГИБДД планирует ввести электронные водительские права в 2020 году
25 февраля 2019, 18:54
Комик Зеленский - в президенты Украины: не первый и не последний юморист в большой политике
25 февраля 2019, 23:39
«Привлекались к уголовной ответственности»: в Иркутской области банда угонщиков застрелила студента-автомобилиста
Загрузка...
25 февраля 2019, 18:54
Особенности "Евровидения" по-украински: кто поет и пляшет, тот москаль
25 февраля 2019, 18:54
Юлия Самойлова прокомментировала скандал из-за Крыма на украинском Евровидении
25 февраля 2019, 18:54
Анна Герман: Петр Порошенко опережает Юлию Тимошенко - он уже второй после Владимира Зеленского. Значит, выборы, возможно, никто не сорвет
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
20 февраля 2019, 16:54
Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.