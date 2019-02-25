Гиви, Моторола, Захарченко, новое покушение в Макеевке: "Киев не может ни честно воевать, ни честно договариваться"

Утро понедельника в донецкой Макеевке началось с новостей об очередной провокации: подорван автомобиль, была попытка покушения на командира подразделения МВД ДНР. Добиться задуманной цели диверсантам не удалось, командир получил лишь небольшие ранения. "Киев не может ни честно воевать, ни честно договариваться", - пишут в Сети. Царьград вспомнил всех жертв террористической войны в Донбассе.

По имеющимся данным, хотя само взрывное устройство и было собрано на профессиональном уровне, закладывал его человек, плохо обученный диверсантскому делу, проще говоря - дилетант. Потому взрыв и не произвел должного эффекта, что, конечно, хорошо для командира МВД республики.

Но ведь могло быть и иначе, и покушение оказалось бы смертельным. Именно так и действуют киевские власти - устрашая через диверсии, не в открытом бою или за столом переговоров. Хотя в последнем случае они вообще чаще всего врут, даже когда ставят подписи под Минскими соглашениями. "Киев не может ни честно воевать, ни честно договариваться", - пишут пользователи Сети. И это так - достаточно вспомнить, сколько диверсий было совершено и какие люди - смелые, честные - в результате ушли из жизни…

В те пять лет, которые Украина ведет "силовую операцию" в Донбассе, диверсия - самый испытанный и привычный способ для Киева. Самый последний случай, который болью отозвался в сердцах не только жителей Донецка, - убийство главы ДНР Александра Захарченко 31 августа 2018 года. Взрывное устройство оказалось заложенным в один из светильников ресторана "Сепар", куда Захарченко постоянно заезжал обедать.

На главу ДНР с 2014 года покушения совершались неоднократно, и на волоске от смерти он находился слишком часто. Причем первое из них произошло почти сразу после его избрания главой республики. В 2016 году была попытка подрыва дома, в котором он жил, но взрывное устройство смогли найти и обезвредить раньше. В 2017 году были приведены в действие взрывные устройства у дороги на комплекс "Саур-Могила". Но и тогда все обошлось без серьезных травм. Взрыв в 2018 году оказался последним в этой цепочке. Последним и самым трагическим.

1 января 2015 года в результате теракта погиб комбат Александр Беднов (позывной "Бэтмен"). Его кортеж был расстрелян из автоматов, гранатометов и огнеметов. По одной из версий, действовали так называемые проукраинские "партизаны". По другой - сотрудники спецподразделения МВД ЛНР. Вместе с Бедновым погибли пять бойцов группы сопровождения.

Вскоре в ЛНР произошло еще одно покушение, жертвой которого стал комендант Первомайска Евгений Ищенко с позывным "Малыш". 22 января 2015 года его автомобиль попал под обстрел украинской диверсионной группы. Вместе с ним погибли два волонтера.

Алексей Мозговой, человек-легенда, чьи имя без преувеличения было у всех на устах, трагически погиб 23 мая 2015 года. Мозговой был одним из самых непримиримых противников киевской власти. Его автомобиль расстреляли на въезде в поселок Михайловка на Луганщине. Вместе с Мозговым погибли двое охранников, пресс-секретарь и водитель. Предполагается, что за атакой стоял некий отряд "Тени".

В конце 2015-го, 12 декабря, от взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, погиб казачий атаман "Всевеликого войска Донского" Павел Дремов, известный под позывным "Батя". Вместе с ним во время теракта погибли четверо гражданских лиц. По данным Народной милиции ЛНР, действовали украинские диверсанты.

16 октября 2016 года в лифте дома, где он жил, был взорван Арсен Павлов, известный по позывному "Моторола", командир подразделения армии ДНР "Спарта".

Легендарный командир Донецкой республики Михаил Толстых, которого знали по позывному "Гиви", погиб из-за взрыва на военной базе "Сомали" в Донецке. После расследования стало известно, что причиной взрыва, спровоцировавшего пожар в кабинете Толстых, стала атака с использованием реактивного пехотного огнемета "Шмель". Нападение совершено также диверсионной группой, подготовленной украинскими спецслужбами.

А сколько попыток совершения терактов в республиках Донбасса было предотвращено, сколько задержано диверсионных групп за эти неспокойные пять лет, которые Донбасс борется и за свою свободу, и за свою идентичность.

А началось все с танков, которые Турчинов, возглавивший Украину благодаря военному перевороту в Киеве, отправил в Донбасс, население которого не захотело признать новую "майданную" власть. Первые танки, которые пошли на взбунтовавшийся регион, местные жители на дорогах еще пытались остановить руками…

С тех пор прошло уже без малого пять лет. За это время, согласно данным мониторинговой миссии ООН, на востоке Украины погибли 13 тысяч человек. 30 тысяч получили ранения различной степени тяжести.