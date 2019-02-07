«Гипертрофированные страхи»: почему в Швеции заявили о «подготовке России к войне»

Шведский Институт оборонных исследований (FOI) на основании данных из открытых источников составил доклад, в котором отмечается, что Россия в последние годы проводит крупномасштабные военные учения. При этом шведские аналитики утверждают, что Москва якобы отрабатывает развязывание конфликтов, а также готовится к войне со странами НАТО или Китаем. В российских МИД и Минобороны неоднократно отмечали, что легенды всех манёвров РФ — оборонительные и Москва никогда не станет провоцировать конфликты с другими странами. Эксперты подчёркивают, что шведский институт ничем не подкрепляет свои выводы, а сам доклад направлен на разжигание русофобской кампании в СМИ.

Шведские аналитики из Института оборонных исследований (FOI) утверждают, что «Россия готовится к войне». Организация подготовила доклад, в котором поясняет подобное заявление.

По мнению авторов работы, учения российских военных приобретают всё больший масштаб. В FOI рассмотрели манёвры вооружённых сил РФ и пришли к выводу, что прежде ВС России отрабатывали сценарии небольших локальных конфликтов, а теперь уделяют больше внимания методам ведения крупномасштабной войны. При этом аналитики утверждают, что Москва якобы готовится «развязывать конфликты».

В материале говорится, что российская армия заметно повысила боеготовность. Также отмечается, что крупномасштабные проверки российских военных иногда координируются с работой гражданских ведомств.

На сайте FOI указано, что отчёт сформирован на основе данных, находящихся в открытом доступе, в основном предоставленных российским Минобороны в 2009—2018 годы.

«Из них (этих данных. — RT) можно сделать вывод, масштаб учений вырос», — пишут авторы исследования.

Отмечается, что в 2017 году российские войска провели масштабные манёвры в западной части страны. Вероятнее всего, авторы имели в виду «Запад-2017» — совместные учения ВС РФ и Белоруссии. В них приняли участие 12,7 тыс. военнослужащих: 7,2 тыс. белорусов и 5,5 тыс. россиян. В общей сложности были задействованы до 700 единиц военной техники: 140 танков, 230 бронетранспортёров и бронемашин, до 150 артиллерийских систем, более 40 единиц авиатехники, десять кораблей Балтийского флота. При этом по легенде военные Союзного государства должны были отразить атаку боевиков.

Также шведские аналитики отмечают активность ВС на востоке России в 2018 году. Очевидно, подразумеваются учения «Восток-2018». Фотография, сделанная в ходе этих манёвров, используется на сайте FOI в качестве иллюстрации.

Действительно, тогда Минобороны России отмечало, что «Восток-2018» — это крупнейшие за 37 лет учения.

Любопытно, что шведские аналитики предположили, что РФ может готовиться к военным конфликтам со странами НАТО или Китаем. При этом на западе страны ВС отрабатывали противодействие терроризму, а на востоке проводили манёвры при участии ВС КНР.

Кроме того, в российском МИД неоднократно подчёркивали, что военные учения РФ направлены на укрепление обороноспособности страны. Так, во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что учения «Восток-2018» не являются подготовкой к масштабному конфликту и никак не угрожают странам НАТО.

«К заявлениям, будто Россия готовится к «масштабному конфликту»… уже, к сожалению, привыкли. На Западе ещё сохраняется установка на поиск российской угрозы в любом событии и явлении. Оснований же для этого нет никаких», — заявила Захарова.

Работы, подобные докладу шведского FOI, направлены на разжигание информационного противостояния с Россией, отмечает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«На сегодняшний день мы видим подобного рода публикации — они хорошо поощряются в информационных агентствах, и все они нацелены на разжигание русофобии, на разжигание информационного противостояния с Россией, особенно, это актуально для европейских государств», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По словам политолога, рост обороноспособности российских вооружённых сил на Западе могут расценивать как агрессию, а соответствующие данные потом используют как предлог для увеличения военных бюджетов.

«Наши показатели вооружённых сил сегодня отменные, многое делается для того, чтобы вооружённые силы отвечали мировым стандартам, и вот эти достижения превращают в некую «агрессию»…надо вышибать деньги и на свой военный бюджет, и на свои исследования, для этого нужно обрабатывать сознание своего населения. Это истинные цели и механизмы, которые запускаются с помощью подобного рода информации», — заключил эксперт.

Как заявил член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко в интервью РИА Новости Игорь Коротченко, в Швеции уже неоднократно выступали с заявлениями об «агрессии» РФ, однако эти утверждения ничем не подкреплены.

«У Швеции, к сожалению, всегда гипертрофированные страхи в отношении России. Потеряв статус империи, потерпев несколько существенных поражений от России, Швеция, несмотря на то, что прошло уже несколько столетий, сохранила комплекс страхов в отношении России», — приводит агентство слова Коротченко.

Россия занимается защитой своих границ и обеспечением безопасности собственных граждан, заявил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Россия — сугубо мирная страна, и все учения, в том числе и масштабные, проходят на территории нашего государства и направлены на обеспечение неприкосновенности наших границ и обеспечения безопасности наших граждан. На это направлены наши учения», — заключил парламентарий.

Британские СМИ — об учениях в Швеции

Ранее британская газета The Telegraph выпустила материал с заголовком «Новобранцев в Швеции учат отражать российское вторжение». В нём автор рассказывает об учениях, на которых шведские срочники тренируются «отражать российское вторжение».

Как заявляет автор материала, скандинавское государство вернулась к практике призыва молодёжи в армию в 2017 году, в частности, из-за того, что опасается агрессии со стороны России. Калининградскую область в публикации называют «сильно военизированным российским анклавом», откуда российские самолёты якобы совершают «налёты в шведское воздушное пространство».

Поиски «российской» подводной лодки

В 2014 году на очередной волне русофобии ВМС Швеции инициировали широкомасштабную операцию по поиску якобы замеченной поблизости от Стокгольма иностранной подводной лодки. Местные СМИ утверждали, что флот ищет российскую субмарину.

В октябре шведские моряки провели в этой связи крупнейшую после окончания холодной войны разведывательную операцию, её бюджет составил 20 млн шведских крон (около €2 млн). Однако никаких результатов поиски не принесли. В операции были задействованы вертолёты, минные тральщики и более 200 военнослужащих.

Весной 2015 года контр-адмирал шведских ВМС Андерс Гренстад сообщил, что судно, которое сначала идентифицировали как иностранную подводную лодку, оказалось техническим кораблём.

В МИД России заявили, что с самого начала опровергли предположения Стокгольма о присутствии кораблей ВМФ России в территориальных водах Швеции.

«Беспрецедентная по масштабам охота за российской подводной лодкой оказалась, таким образом, ничем иным, как бездумной тратой денег шведских налогоплательщиков. Делалось это, надо понимать, ради раскрутки антироссийской истерии и пропагандистской «накачки» мифа о «военной угрозе» с Востока», — заявили в российском министерстве.