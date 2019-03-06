Германия будет следить за Россией с помощью Airbus - СМИ

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung узнала о намерении правительства Германии доработать Airbus А319, чтобы использовать его для слежки за Россией.

Предполагается, что самолёт-разведчик на базе пассажирского лайнера будет оснащен специальным оборудованием, в том числе инфракрасными датчиками и современными камерами. Использоваться он будет для полетов в рамках Договора по открытому небу.

Отметим, последние 22 года у люфтваффе не было собственных самолётов-разведчиков, и их арендовали у других стран.

Новому самолёту присвоят имя Ганса-Дитриха Геншера - бывшего вице-канцлера ФРГ, который добился расширения НАТО после объединения Германии, пишет Suddeutsche Zeitung.