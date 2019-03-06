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Германия будет следить за Россией с помощью Airbus - СМИ

06 марта 2019, 12:39  •  108 • Политика
СМИ узнали о намерении Германии доработать Airbus А319, чтобы с его помощью следить за Россией. Последние 22 года военные ФРГ арендовали самолёты-разведчики у других стран.
Немецкая газета Suddeutsche Zeitung узнала о намерении правительства Германии доработать Airbus А319, чтобы использовать его для слежки за Россией.
Предполагается, что самолёт-разведчик на базе пассажирского лайнера будет оснащен специальным оборудованием, в том числе инфракрасными датчиками и современными камерами. Использоваться он будет для полетов в рамках Договора по открытому небу.
Отметим, последние 22 года у люфтваффе не было собственных самолётов-разведчиков, и их арендовали у других стран.
Новому самолёту присвоят имя Ганса-Дитриха Геншера - бывшего вице-канцлера ФРГ, который добился расширения НАТО после объединения Германии, пишет Suddeutsche Zeitung.

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