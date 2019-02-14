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«Газпром» увеличил поставки газа на Украину в 2018 году на 13%
14 февраля 2019, 21:09 • 29 • Украина
«Газпром» увеличил поставки газа на Украину в 2018 году на 13% по сравнению с 2017 годом.
РИА Новости
Согласно отчётам компании, в 2018 году «Газпром» поставил на Украину 2,738 млрд кубометров газа, а в 2017-м — 2,427 млрд кубометров.
В феврале исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что текущий транзитный контракт с «Газпромом» не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства.
В январе ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал названные главой Минэнерго России Александром Новаком условия, касающиеся возможности дальнейшего осуществления транзита газа через территорию Украины.
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