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Гаспарян предложил Украине замену Maruv на "Евровидении": "Пошлите уже Порошенко с хитом "Томас" и успокойтесь"
26 февраля 2019, 09:39 • 161 • Политика
Известие о том, что певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, все же не едет на "Евровидение-2019", вызвало жаркое обсуждение в Сети. Политолог Армен Гаспарян предложил Украине оптимальную замену Maruv на "Евровидении". "Пошлите уже Порошенко с хитом "Томас" и успокойтесь", - рекомендует эксперт.
Ранее стало известно о том, что победительница национального отбора на Украине певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, все же не едет на "Евровидение-2019" и не будет представлять на музыкальном конкурсе Незалежную.
В заявлении НОТУ указывалось, что организация и певица так и "не пришли к соглашению по поводу участия в песенном конкурсе "Евровидение" в силу ряда причин".
В Сети же уверены - исполнительницу просто затравили и поставили ее априори в невыполнимые условия.
Политолог и публицист Армен Гаспарян у себя на странице в Twitter предложил Украине оптимальную замену Maruv на "Евровидении" в Израиле. По его мнению, лучше всего заслать в Тель-Авив президента Незалежной Петра Порошенко с его последним недавним "хитом".
"Пошлите уже Порошенко с хитом "Томас" и успокойтесь", - рекомендует эксперт.
Политолог обратил особое внимание на то, как ведет себя нынешняя украинская власть, сравнив ее с царем Мидасом наоборот.
"Нынешняя Украина - царь Мидас наоборот. К чему не прикоснутся - обращается не в золото, а в озонирующее ведро фекальных вод, - иронизирует Гаспарян. - И все вынуждены, подавляя брезгливость, за этим наблюдать".
Ранее политолог столь же иронично рекомендовал Киеву "заходить с козырей" - отправить вокальное трио "Бандерасы".
"Пора Киеву заходить с козырей: отправить туда вокальное трио "Бандерасы" в составе Порошенко, Парубий, Турчинов с песней "Выкопали хлопцы схрон"".
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