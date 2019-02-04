Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы ещё никогда не жили так плохо, как при Путине
Путин и Ким Чен Ын могут встретиться в Бурятии - источник
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предуп...
Месяц на подготовку "регуляторной гильотины": Медведев поставил жестки...
Главная / Политика

Гаспарян посоветовал Мадуро требовать новые президентские выборы во Франции

04 февраля 2019, 14:24  •  164 • Политика
Публицист и политолог Армен Гаспарян напомним, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро снова отверг ультиматум европейских стран, которые, напомним, потребовали проведения новых президентских выборов в стране. Гаспарян придумал ответный ход, мол, лидер Боливарианской республики мог бы потребовать то же самое в Европе. Например, новых выборов во Франции.
"Ему нужно добавить к этому и симметричный ответ: потребовать новых президентских выборов во Франции. Чтобы Макрону совсем не скучно было", - пишет Гаспарян в своём микроблоге.
Подписчики тут же отреагировали.
"Франция с первой мировой не одной войны сама не выиграла, более того, пол-Франции немецкие сапоги лизала, какое право она имеет ставить ультиматумы!", - справедливо возмущаются одни.
"Вот совсем совесть потеряли… лезут в дела чужого государства…", - пишут другие.
"Еврейская банкирская мафия очевидно проиграла в Венесуэле. Италия блокирует решения Вашингтонского обкома, зная наверняка про перемену вектора сил на мировой арене. И вся Европа тоже. Макрон - ставленник этой мафии, кстати", - отмечают третьи.
Мадуро снова отверг ультиматум европейских стран, которые потребовали проведения новых президентских выборов в стране

Ему нужно добавить к этому и симметричный ответ: потребовать новых президентских выборов во Франции. Чтобы Макрону совсем не скучно было
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) February 4, 2019

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


164
Источник
Похожие новости
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
Загрузка...
04 февраля 2019, 11:09
Путин и Ким Чен Ын могут встретиться в Бурятии - источник
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
04 февраля 2019, 07:54
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупрежде...
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Ве...
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандид...
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
04 февраля 2019, 10:54
Эксперт прокомментировал заявление Киева об «обмане» Западом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
29 января 2019, 02:09
Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова
28 января 2019, 18:09
Почему бомбардировщик Ту-22М3 под Мурманском разорвало как картонку
30 января 2019, 07:39
Бал одноклеточных, которым не нужно богатство: Эксперт описал устройство США после применения "Посейдона"
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провала Японии с островами
28 января 2019, 23:09
"Пусть в обход Германии тянут": Россия "обложила" газопровод Польши со всех сторон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.