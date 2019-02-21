Гарантия обеспечения безопасности: каких результатов достигла Россия в разработке оружия нового поколения

Беспилотный аппарат с ядерным боезарядом «Посейдон» успешно проходит испытания, а первая подводная лодка — носитель этого комплекса будет спущена на воду весной 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Другие виды новейшего российского вооружения также подтвердили заявленные тактико-технические характеристики. Часть образцов уже осваивают войска, остальные находятся на этапе испытаний. По информации Минобороны РФ, оружие нового поколения гарантированно обеспечит военную безопасность России без увеличения бюджетных расходов и втягивания в гонку вооружений.

Россия продолжает разрабатывать и осваивать оружие нового поколения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в традиционном послании Федеральному собранию. Как отметил глава государства, «работа по перспективным образцам и системам вооружений, о которых говорил в послании прошлого года, продолжается — ритмично, без сбоев, по плану».

Как сообщает Минобороны РФ, разработка и поставка в войска оружия нового поколения является гарантией обеспечения военной безопасности России, позволяя ей не увеличивать оборонный бюджет и не втягиваться в гонку вооружений.

«Абсолютный прорыв»

Как рассказал Владимир Путин, в настоящее время проходят успешные испытания двух комплексов неограниченной дальности — подводного беспилотного аппарата с ядерным боезарядом «Посейдон» (на Западе — проект «Статус-6») и крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» со сверхмощной малогабаритной ядерной силовой установкой (ЯСУ).

Весной 2019 года на воду будет спущена подводная лодка, которая станет носителем «Посейдона». Как уточнили в Минобороны РФ, на текущий момент завершены морские полигонные испытания этого уникального дрона, который способен развивать скорость до 200 км/ч.

Кадры испытаний российской атомной подлодки — носителя беспилотного аппарата «Посейдон»

«Посейдон» предназначен для нанесения ударов по корабельным группировкам и военно-морским базам противника. По мнению экспертов, российский беспилотник, внешне напоминающий торпеду, является оружием Судного дна — даже в случае перехвата взрыв вызовет гигантское цунами на побережье вероятного противника.

«Неограниченная дальность достигается за счёт использования компактного ядерного реактора. В некотором смысле это концепция Андрея Сахарова, предлагавшего создать торпеду с атомным двигателем. Насколько я понимаю, планируется выпустить 32 «Посейдона». Их носителями станут четыре новые атомные подлодки. Подлодки проекта «Борей» останутся носителями межконтинентальных ракет «Булава», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

В своём обращении Владимир Путин напомнил, что в прошлом году оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ запустил серийное производство гиперзвукового комплекса «Авангард» с планирующим боевым блоком. В декабре 2019 года на боевое дежурство 13-й ракетной дивизии РВСН (Домбаровский, Оренбургская область) заступит первый полк, оснащённый этим оружием.

Достижения в рамках проекта «Авангарда», как подчеркнул Путин, сравнимы с запуском первого искусственного спутника Земли. Президент пояснил, что имеет в виду значение гиперзвукового комплекса для безопасности страны и развития науки в целом. Работа над этим оружием помогла формированию «уникальных технологических заделов».

Путин заявил, что создание «Авангарда» стало ответом на развёртывание глобальной системы ПРО США, цель которого нивелировать возможности ядерной триады РФ. Глава государства сообщил, что отечественные инженеры разработали крылатый блок, который способен маневрировать на гиперзвуковой скорости (свыше 20 Махов) по настильной траектории в плотных слоях атмосферы.

«Но и с точки зрения технологий современных, материалов современных, это абсолютный прорыв. Ведь на острие этого крылатого планирующего блока температура почти 3 тысячи градусов. Вы можете себе это представить? Что такое три тысячи? На поверхности Солнца 6 тысяч градусов, а здесь — три. Я уже говорил об этом, это эффект «эскимо» — летит и плавится по дороге. Плазма сверху. По бокам — 2 тысячи градусов, 1900, и при этом проходит сигнал на управление», — рассказал Владимир Путин в беседе с журналистами после выступления перед Федеральным собранием.

«Полностью российская ракета»

По данным Минобороны РФ, блок «Авангарда» будет неуязвим для современных и перспективных систем ПРО-ПВО противника. 26 декабря состоялся контрольный пуск «Авангарда». Как заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, на прошедших испытаниях блок достиг скорости в 27 Махов.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев пояснил, что любая система ПРО осуществляет перехват пуском противоракеты в упреждённую точку, где должна оказаться цель. Однако манёвры на гиперзвуковой скорости не позволяют сложнейшему вычислительному оборудованию выстроить так называемые трассы полёта боевого блока противника.

«Перехватить блок от «Авангарда» на финальном участке полёта нереально. Шансы есть только на разгонном, сразу после старта ракеты-носителя. Видимо, с этой целью США решили значительно усилить возможности космического эшелона. Сейчас «Авангарды» будут устанавливаться на морально устаревшие МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» (РС-18А). Но с появлением РС-28 «Сармат» ситуация кардинально изменится, так как его разгонный участок будет намного короче», — сказал Корнев.

В послании Федеральному собранию Путин назвал РС-28 «беспрецедентной по мощности межконтинентальной ракетой». По информации Минобороны РФ, на текущий момент завершены её бросковые и стендовые испытания. Как сообщил журналистам старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-майор запаса, кандидат военных наук Олег Усатенко, в настоящее время проводится «экспериментальная отработка боевой ступени разведения».

В течение 2019 года должны начаться лётные испытания «Сармата». Корнев предполагает, что они могут продлиться два-три года. Такой период времени необходим для проверки систем прицеливания и управления, надёжности работы двигателей, стартового, погрузочного и заряжающего оборудования.

По словам эксперта, как минимум один пуск «Сармата» будет осуществлён в акваторию Тихого океана с целью проверки дальности, которая должна превысить 20 тыс. км. РС-28, как заявил в послании 2018 года президент, будет способна наносить удары как с Северного, так и с Южного полюсов.

От «Посейдона» до «Сармата»: Минобороны РФ провело испытания новейшего вооружения

Согласно текущим планам Минобороны, серийное производство начнётся в 2021 году на мощностях Красноярского машиностроительного завода. До 2025 года соединениям РВСН должны быть переданы более 40 ракет. «Сармат» будет размещаться в шахтных пусковых установках МБР Р-36М «Воевода» (в западной классификации — «Сатана») после их незначительной доработки.

«Забрасываемая масса РС-28 составляет 10 тонн. «Сармат» сможет нести до трёх «Авангардов», тогда как «Стилет» — только один. К тому же это первая полностью российская межконтинентальная ракета шахтного базирования. Поэтому в «Сармате» много абсолютно новых агрегатов, узлов и систем. Головным разработчиком «Сатаны», которая с 1980-х годов стоит на вооружении, является днепропетровское КБ «Южное», — отметил Корнев.

«Привести в чувство США»

В послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что в настоящее время на опытно-боевом дежурстве в ВКС находится авиационный комплекс с гиперзвуковой ракетой X-47M2 «Кинжал». Носителями уникального оружия являются истребители МиГ-31. На сегодняшний день Минобороны проводит работу по расширению инфраструктуры базирования этих самолётов.

По состоянию на февраль 2019 года экипажи МиГ-31, оснащенных «Кинжалами», выполнили более 380 полётов над акваториями Чёрного и Каспийского морей. В ходе испытаний комплекс подтвердил заявленные характеристики. X-47M способен развивать скорость до 10 (примерно 10 тыс. км/ч) Махов и преодолевать до 2 тыс. км.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал», установленная на истребителе МиГ-31

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Кинжал — это первая в мире серийная гиперзвуковая ракета. Её крейсерская скорость составляет 2 Маха, но на финальном участке она оценивается в 10 Махов. Чтобы «Кинжал» достиг такого показателя, ракету разгоняет МиГ-31. Для этих целей наши конструкторы несколько лет дорабатывали этот истребитель. X-47M2 — это универсальное оружие, способное поражать наземные и морские цели», — отметил Кнутов.

Ещё одним из оружием нового поколения, о котором рассказал Владимир Путин, является гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон». Скорость полёта боеприпаса составляет 9 Махов, дальность — свыше 1 тыс. км. Как уточнил президент РФ, «Циркон» поступит на вооружение «серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведённых и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия «Калибр».

Как предполагает Кнутов, заявление главы государства может означать, что для стрельбы «Цирконом» будет использоваться пусковая установка комплекса «Калибр».

По его мнению, подобная унификация повысит боевые возможности отечественного флота, так как позволит включить гиперзвуковую ракету в арсенал корветов и кораблей океанской зоны.

«Цирконом» будут вооружены корабли разного класса. На текущий момент можно утверждать, что эти ракеты точно получат после модернизации крейсера, перспективные эсминцы, фрегаты, то есть почти все корабли дальней морской зоны», — пояснил Кнутов.

Эксперт напомнил, что ранее заявленная дальность «Циркона» составляла 300—400 км. Однако, в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), техническое задание по ракете могло поменяться в сторону увеличения дальности.

«Я не сомневаюсь, что наработки по «Циркону» положены в основу проекта сухопутной ракеты средней дальности, которую решила создать Россия в ответ на нежелание Штатов выполнять условия Договора. Думаю, что сотни наземных образцов «Циркона» будет достаточно, чтобы привести в чувство США и наших европейских коллег», — отметил эксперт.