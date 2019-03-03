Франция: «Ползучая революция» продолжается

Автор:

Полонский Андрей

«Ползучая революция» во Франции продолжается, но её итоги далеко не ясны. С одной стороны, количество поддерживающих движение «жёлтых жилетов» французов вроде бы растёт, с другой — 55% населения страны, согласно опросам, хотят, чтобы демонстрации прекратились. Однако 55% в данном случае явно недостаточно. Около 40% французов устойчиво поддерживают движение у своих телевизоров и компьютеров, и это число тоже постоянно увеличивается, вне зависимости от количества людей, выходящих каждые выходные на улицы.

Жаркий март

«У вас будет жаркий март», — сказал в своём видеообращении к Макрону Эрик Друэ, один из ярких представителей движения. «Я уверен, — продолжает он, — вы будете плохо спать в ближайший месяц».

Пик выступлений «жилеты» наметили на 16 марта. В этот день они намерены повторить сверхмассовые акции двух первых недель. И уверяют, что этим дело не ограничится.

Само движение «жилетов» неоднородно. Среди всего прочего в Facebook существуют очень популярные группы, ставящие во главу угла именно задачу свержения Макрона. Одна из них так и называется: «Жёлтые жилеты, акт 16: восстание» (Gilets jaunes acte 16: Insurrection).

Фото: www.globallookpress.com

Где сегодня

На 2 марта у «жилетов» была намечена обширная программа. В Париже одна группа собиралась на площади Шарля де Голля, чтобы провести 12-километровый марш-бросок по улицам города. В сетях призывали «покончить с пацифизмом» и «надолго блокировать Елисейские поля». Другая, более мирная, обещала устроить пикник на Марсовом поле. Пикник, кстати, не состоялся из-за плохой погоды. Третий митинг «жилеты» устроили у здания телестудии BFM-TV.

В Лилле, на севере страны, манифестации приняли «общеевропейский» характер. Группа «Жёлтая весна» (Printemps Jaune) собрала своих сторонников из Англии, Голландии, Бельгии, Люксембурга, Северной Германии. Воззвания были переведены на английский и немецкий. В Ренне, столице Бретани, несмотря на запрет местных властей, люди всё равно вышли на улицы. Так что движение продолжается и не собирается идти на спад.

А что власти?

Не так давно на встрече в Бордо мэры французских городов потребовали от руководства страны «положить конец невыносимому параду мятежных манифестантов». Однако Макрон отказался принимать какие-либо дополнительные меры. И так по делам «жилетов» уже вынесено почти две тысячи приговоров, и либеральными ни решения судов, ни действия полиции назвать никак нельзя.

В любом случае Макрон, отвечая на призыв градоначальников, не пожелал делать резких движений и тем более вводить чрезвычайное положение в стране. Он сказал, что это неразумно в период социальной напряжённости, и подчеркнул, что там и тогда, когда демонстрации уже были запрещены, это не дало никакого положительного результата. Люди всё равно вышли на улицу, а принимаемые властями контрмеры только добавили им ожесточённости.

Фото: Frederic Legrand - COMEO/shutterstock.com

Хрупкое равновесие

На самом деле расстановка сил власти и протестующих во Франции чем-то напоминает один из знаковых эпизодов русской истории — Стояние на реке Угре, которым завершилось монголо-татарское иго. Такое впечатление, что ни те, ни другие не решаются сделать последний шаг, чтобы вступить в необратимую конфронтацию. Напомним, что тогда, больше 500 лет назад, татары в итоге развернулись и ушли. У кого первым не выдержат нервы в XXI веке во Франции, сказать трудно. Но ни один факт не намекает на перспективу того, что «жилеты» свернут свою активность и прекратят демонстрации. Макрон же, насколько можно понять, рассчитывает, так или иначе, дотянуть до следующих выборов. Однако удастся ли ему это сделать, сказать невозможно.

Любопытно, что большинство французских аналитиков продолжает оценивать ситуацию в устаревающей на наших глазах перспективе электоральных технологий. Они гадают, удастся или нет «жёлтым жилетам» создать свою партию, подобно итальянским «Пяти звёздам», выигравшим последние выборы, и склонны соглашаться с Сильвеном Булуком из Университета Париж Х, одним из соавторов «Чёрной книги коммунизма», который говорит о «жилетах» следующее:

Это движение, которое презирает все институты и истеблишмент. Они не будут голосовать за партии, которые считают ответственными за ситуацию последних 30 лет.

Однако думается, что все заинтересованные стороны — и те, кто привёл Макрона к власти, и те, кто требует его отставки и новых выборов— ясно понимают, что в том случае, если французский президент сдаст позиции, это станет прецедентом не только национального, но и европейского масштаба. В любом случае уже сложившаяся ситуация показывает, что кампания «технического кандидата», сколь бы успешной она ни была и какие бы преимущества с чисто манипуляционной, «политтехнологической» точки зрения ни сулила, может легко поставить всю ситуацию на грань катастрофы. По крайней мере, тот же Эммануэль Макрон за считанные месяцы потерял поддержку умеренно левых и левоцентристов, то есть основной части французского образованного городского класса, который привёл его к власти.

Вспомним Колюша

На фоне продолжающейся «перманентной революции "жёлтых жилетов"» французская пресса вспомнила другого стихийного лидера антисистемного движения, комика Мишеля Колюччи по прозвищу Колюш. Сыграть роль вождя всех недовольных «истеблишментом» Колюшу тогда предложил знаменитый кинорежиссёр Годар, но не на политической арене, а в фильме. Колюш ответил, что кино ему маловато будет, и выставил свою кандидатуру на президентских выборах 1981 года, где главными кандидатами были Франсуа Миттеран и Валери Жискар д'Эстен.

Фото: www.globallookpress.com

Он вёл свою компанию ярко, броско, не считаясь ни с какими правилами приличий, и в отдельных регионах тут же выбился в лидеры. В целом по стране Колюш набрал значительно больше 10% и стал одним из основных кандидатов на выход во второй тур. Тогда он говорил:

Я долгое время голосовал за ничто. Вы делали то же самое, голосуя, казалось бы, за умных и компетентных людей. Теперь я предлагаю проголосовать за дурака, который является политическим ничто, то есть за меня.

Однако незадолго до выборов Колюш отдал свои голоса в пользу одного из кандидатов. Не повезло аристократу д'Эстену, президентом на долгие годы стал Миттеран.

Нынче история почти повторяется, только её главные герои — не популярные актёры комедии. Её главные герои — рядовые французы. И у них тоже создалось впечатление, что они «долгие годы голосовали за ничто».

Только на сей раз вероятность, что они кому-то «отдадут» свои голоса, совсем невелика. Францию и Европу ждут перемены.