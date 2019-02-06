Франция решила составить конкуренцию России и создаёт своё гиперзвуковое оружие

Франция планирует в течение пяти лет разработать собственное гиперзвуковое оружие, пишет National Interest. "То есть Франция решила составить конкуренцию России", - пишут пользователи в соцсети. По данным журнала, проект французского гиперзвукового планирующего блока носит название V-MaX и он сможет разгоняться почти до 6000 км/ч.

Франция заявила о том, что намерена создать своё собственное гиперзвуковое оружие. Об этом пишет National Interest. По данным издания, такой проект французского гиперзвукового планирующего блока будет называться V-MaX. По замыслу разработчиков, он должен будет разгоняться почти до 6000 км/ч.

"Гиперзвуковым оружием обзаводятся многие страны, - говорит министр обороны страны Флоранс Парли. - У нас в настоящее время есть все наработки для его создания".

Новое оружие будет разрабатываться ArianeGroup, совместным предприятием Airbus и Safran. Ориентировочно основой проекта послужит крылатая ракета "воздух-воздух" ASN4G.

"То есть Франция решила составить конкуренцию России", - пишут пользователи в соцсети.

Ранее сообщалось, что военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец считает, что у учёных США "умишка не хватает" создать собственное гиперзвуковое оружие, поэтому американцы готовы украсть технологию у России.

Президент США Дональд Трамп поставил задачу всем 15 американским разведывательным ведомствам к концу года добыть секреты гиперзвукового оружия. По словам Баранца, у американских учёных "не хватает умишка" создать собственный аналог гиперзвукового оружия. А когда ума не хватает, у американцев всегда в ход идут деньги и предатели.

"Вот сколько вам денег надо - берите, но чтобы к концу 2019 года мы утерли русским нос. Покупайте предателей, внедряйтесь, бросайте туда сотню разведчиков в России, в Реутове, или куда вы там, бросайте, ко всем чертям собачьим, шастайте по НИИ, покупайте предателей, если надо будет купить, и 15 миллиардов долларов заплатите, но чтобы русские секреты лежали вот здесь у меня на столе", - приводит Баранец предполагаемый диалог между Трампом и представителями американских разведок