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Франция решила составить конкуренцию России и создаёт своё гиперзвуковое оружие

06 февраля 2019, 11:54  •  89 • В мире
Франция планирует в течение пяти лет разработать собственное гиперзвуковое оружие, пишет National Interest. "То есть Франция решила составить конкуренцию России", - пишут пользователи в соцсети. По данным журнала, проект французского гиперзвукового планирующего блока носит название V-MaX и он сможет разгоняться почти до 6000 км/ч.
Франция заявила о том, что намерена создать своё собственное гиперзвуковое оружие. Об этом пишет National Interest. По данным издания, такой проект французского гиперзвукового планирующего блока будет называться V-MaX. По замыслу разработчиков, он должен будет разгоняться почти до 6000 км/ч.
"Гиперзвуковым оружием обзаводятся многие страны, - говорит министр обороны страны Флоранс Парли. - У нас в настоящее время есть все наработки для его создания".
Новое оружие будет разрабатываться ArianeGroup, совместным предприятием Airbus и Safran. Ориентировочно основой проекта послужит крылатая ракета "воздух-воздух" ASN4G.
"То есть Франция решила составить конкуренцию России", - пишут пользователи в соцсети.
Ранее сообщалось, что военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец считает, что у учёных США "умишка не хватает" создать собственное гиперзвуковое оружие, поэтому американцы готовы украсть технологию у России.
Президент США Дональд Трамп поставил задачу всем 15 американским разведывательным ведомствам к концу года добыть секреты гиперзвукового оружия. По словам Баранца, у американских учёных "не хватает умишка" создать собственный аналог гиперзвукового оружия. А когда ума не хватает, у американцев всегда в ход идут деньги и предатели.
"Вот сколько вам денег надо - берите, но чтобы к концу 2019 года мы утерли русским нос. Покупайте предателей, внедряйтесь, бросайте туда сотню разведчиков в России, в Реутове, или куда вы там, бросайте, ко всем чертям собачьим, шастайте по НИИ, покупайте предателей, если надо будет купить, и 15 миллиардов долларов заплатите, но чтобы русские секреты лежали вот здесь у меня на столе", - приводит Баранец предполагаемый диалог между Трампом и представителями американских разведок

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