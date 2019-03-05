Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьев намекнул Роскосмосу, что делать с чиновником, сравнившим жителей хрущев...
На Украине стало на одного кандидата в президенты меньше: Мэр Львова снял себя с...
Холодные войны: зачем морпехи США отрабатывают действия в экстремальных условиях
Украинистика поможет объединить Россию и Украину
Главная / Политика

Франция предлагает коренным образом пересмотреть Шенгенскую систему и создать общую полицию

05 марта 2019, 04:09  •  20 • Политика
Президент Франции предлагает пересмотр Шенгенской системы коренным образом, а также создание общей полиции на территории соглашения.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что, по его мнению, необходимо коренным образом пересмотреть Шенгенскую систему. Как пишет информационное агентство France-Presse, президент считает, что пересмотр Шенгена поможет людям получить "свободу в условиях безопасности".
Для этой цели нужно создать общую полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища мигрантам. Эти нововведения влекут за собой новые: нужно согласовать общую политику по предоставлению убежища. В документах будут изложены единые правила приёма мигрантов. Все нововведения пройдут "под эгидой Европейского совета по внутренней безопасности", сообщил Макрон.
Ранее он заявил о том, что во Франции будет внесен на рассмотрение законопроект, направленный против ненависти в интернете. Глава государства пообещал деньгами и тюрьмой наказывать тех, кто разжигает ненависть в Сети.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
04 марта 2019, 21:39
Соловьев намекнул Роскосмосу, что делать с чиновником, сравнившим жителей хрущевок со скотобазой
05 марта 2019, 04:09
Франция предлагает коренным образом пересмотреть Шенгенскую систему и создать общую полицию
04 марта 2019, 08:39
"Новый уровень низости": Трамп обвинил демократов в срыве саммита с Ким Чен Ыном
Загрузка...
05 марта 2019, 00:54
Демократы потребовали раскрыть детали переговоров Трампа и Путина
05 марта 2019, 04:09
Снег на дорогах навёл Невзорова на мысль, что снегоуборочная техника Москвы улетела бомбить Сирию
05 марта 2019, 00:54
"Снова зовёт всех на улицы": Самозванца Гуайдо сравнили с блогером Навальным
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
05 марта 2019, 00:54
Посол России Яковенко публично озвучил, что мешает раскрыть правду о деле Скрипалей
05 марта 2019, 00:54
Какие сказки рассказывали оппозиционные блогеры (aftershock.news)
05 марта 2019, 00:39
«Ожидаем быстрого вступления в силу»: Газовую директиву ЕС собираются ввести до запус...
05 марта 2019, 00:54
США спрятали в Германии 20 ядерных бомб и думают, что об этом никто не знает - Washin...
05 марта 2019, 00:54
Донецк в огне и Дамаск под бомбами – взгляд детей (Роман Романов)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбящим территорию Сирии
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
01 марта 2019, 02:39
Керченская провокация: США предостерегли Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.