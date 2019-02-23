Формирование компактного технопарка: какие задачи будет решать Национальный космический центр

В конце 2022 года в России начнёт свою работу Национальный космический центр (НКЦ). Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. НКЦ разместится на площади более 100 га, объединит десятки отраслевых предприятий станет одним из крупнейших технопарков России. Как полагает Рогозин, реализация проекта позволит решить множество технологических и финансовых вопросов. В частности, значительно обновится инфраструктура Центра имени Хруничева — одного из ключевых предприятий «Роскосмоса».

Не позднее 2022 года в Москве будет открыт Национальный космический центр (НКЦ). Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил журналистам. По его словам, строительные работы, которые начнутся в 2019 году, должны занять не более четырёх лет.

«Это не какие-то фантазии или прожектёрство. Это перспектива на 3,5—4 года. 2022 год — срок окончания работ. Инженеры переедут на современные рабочие места, на цифровое производство. Это то, о чём мечтает молодёжь, и чего заслуживает коллектив Центра имени Хруничева», — заявил Рогозин.

Главная цель НКЦ, как пояснил глава «Роскосмоса», заключается в формировании технопарка, где будут «компактно» размещены ведущие предприятия госкорпорации и ракетно-космической отрасли Московского региона.

Цех ракетного завода Центра им. Хруничева

© Сергей Мамонтов / РИА Новости

Появление кластера позволит снизить издержки на аренду площадей, выплату налогов на землю и имущество, а также сократить расходы на командировки сотрудников и логистические нужды. По подсчётам «Роскосмоса», корпорация сможет ежегодно экономить 836 млн рублей.

Здание в форме «Ангары»

Поручение о создании космического центра дал «Роскосмосу» президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. НКЦ разместится преимущественно на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.

Сейчас предприятие занимает 140 га на западе Москвы в районе Фили— Давыдково, но большая часть этой земли (около 90 га) не используется в производственных целях.

Как рассказал Рогозин, ранее «Роскосмос» рассматривал возможность передачи пустующей территории девелоперам. Однако в ходе обсуждения будущего Центра имени Хруничева по согласованию с Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о создании НКЦ.

Общая площадь космического центра составит более 140 га. На этой территории в пойме Москвы-реки будут размещены многофункциональное офисное здание, ситуационный центр управления космической деятельностью, производственные цеха, образовательный комплекс, отделение отраслевого банка («Роскосмосбанк»), который будет создан на базе «Фондсервисбанка».

Под жилую застройку будет выделен участок площадью 3,82 га. На этой территории находятся дома сотрудников Центра имени Хруничева. По договорённости с мэрией жилые здания будут включены в программу реновации.

В офисный комплекс, который займёт 9,9 га, переедут расположенные в столице отделения «Роскосмоса», а также все конструкторские бюро и инженерные подразделения, входящие в состав Центра имени Хруничева.

Кроме того, помещения офисного комплекса будут арендовать компании-резиденты технопарка. В НКЦ будут работать российские компании, не входящие в «Роскосмос», но имеющие отношение к ракетно-космической отрасли (разработчики композитных материалов, сплавов, компонентной базы, систем управления и пр.).

В настоящее время утверждается эскизный проект здания. Рогозин поддерживает вариант строительства офисного центра в форме ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Ангара», которая является детищем Центра имени Хруничева.

Отдельное сооружение на территории НКЦ планируется построить для размещения отраслевых кафедр ведущих технических вузов Москвы: МГТУ имени Баумана, Московского авиационного института (МАИ) и МГУ имени Ломоносова. Как сообщил Рогозин, соответствующие договорённости уже достигнуты с ректоратом этих учебных заведений.

Одно из эскизных изображений головного здания Национального космического центра

© Роскосмос

Глава «Роскосмоса» уверен, что создание образовательного комплекса в НКЦ повысит уровень подготовки молодых специалистов, перед которыми откроются новые перспективы профессионального роста. Рогозин пообещал, что студенты получат возможность проходить стажировку на предприятиях технопарка, включая Центр имени Хруничева.

Столичные власти намерены существенным образом модернизировать инфраструктуру Фили—Давыдково, чтобы избежать транспортного коллапса. В ближайшие годы через Москву-реку будут построены четыре автомобильных и один пешеходный мост. Работники НКЦ смогут быстрее добираться до ближайших станций метро («Шелепиха» и «Мнёвники»).

В обозримой перспективе правительство Москвы намерено улучшить организацию пассажирского сообщения между космическим центром и подмосковным Королёвым, где также расположены ведущие предприятия «Роскосмоса». Путь должен занимать в общей сложности 50-55 минут.

Рогозин оценил стоимость проекта по созданию НКЦ в «десятки миллиардов рублей». Финансовым инвестором выступит правительство Москвы, которое проведёт все необходимые строительные работы. Как отметил Рогозин, Центр имени Хруничева «входит землёй». Средства «Роскосмоса» будут направлены на модернизацию производственных мощностей НКЦ. В уставном капитале кластера корпорация получит блокирующий пакет акций.

Экологически чистое производство

Проект НКЦ предусматривает размещение 20 тыс. сотрудников «Роскосмоса» (40% от общей численности в Московском регионе), включая 8 тыс. работников Центра имени Хруничева. Рогозин сообщил, что на сегодняшний день на 1 га производственных мощностей приходится не более 60 человек, тогда как с появлением НКЦ этот показатель составит 175 человек.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что одна из основных задач проекта — «финансовое оздоровление» и техническое переоснащение Центра имени Хруничева. Это предприятие получило всемирную известность благодаря разработке орбитальной станции «Мир», модулей МКС, а также ракеты-носителя «Протон».

Цех ракетного завода Центра им. Хруничева

© Сергей Мамонтов / РИА Новости

Проблемой Центра имени Хруничева остаются долги, размер которых на конец 2018 года превышал 100 млрд рублей. Рогозин полагает, что финансовое положение предприятия улучшится за счёт оптимизации расходов корпорации, а также цифровизации процесса проектирования и производства.

«Мы сохраняем производственную площадку в Москве и разворачиваем следующие работы. Во-первых, продолжаем работу по производству ракеты-носителя «Протон-М» (до 2025 года. — RT). Также мы будем производить ракету «Ангара», до двух единиц в год… Разворачиваются работы по кислородно-водородному блоку для ракет тяжёлого класса», — рассказал Рогозин о производственных планах Центра имени Хруничева.

При этом гендиректор «Роскосмоса» отметил, что «речь идёт об экологически чистом производстве». Он заверил, что «все экспериментальные производства будут достигать чистоты класса Р 9 и Р 8».

В беседе с RT научный сотрудник отдела космических наук НИИ ядерной физики МГУ Василий Петров заявил, что строительство НКЦ должно значительно упростить взаимодействие между специалистами ракетно-космической отрасли. Таким образом, будет сокращён период разработки высокотехнологичных продуктов для нужд отрасли.

«Попытку собрать всех в одном месте можно объяснить желанием наладить горизонтальные связи между разными специалистами. Одно дело созваниваться с инженерами из других предприятий, другое дело — пойти в соседнее здание и пообщаться лично. Главное, чтобы при реализации проекта не переносились размещённые в регионах конструкторские бюро. Если НКЦ станет площадкой для московских подразделений «Роскосмоса», то положительный эффект будет действительно ощутим», — резюмировал Петров.