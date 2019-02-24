Флаг снят, охраны нет: Колумбийские дипломаты покинули посольство в Каракасе

Колумбийские дипломаты покинули здание посольства своей страны в Каракасе. Сообщается, что в настоящий момент территория бывшего посольства не охраняется. Флаг Колумбии также был снят с флагштока.

Напомним, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о разрыве дипломатических отношений между двумя странами в эту субботу.

Отношения между двумя государствами обострились из-за ситуации, сложившейся вокруг доставки в Венесуэлу американской "гуманитарной помощи" через колумбийскую границу. Когда конвои гумпомощи прибыли на границу боливарианской республики, стянутые к границе войска отказались пропустить их внутрь страны.

Данный инцидент привёл к столкновениям между также собравшимися на границе протестующими и сотрудниками полиции. В результате против сторонников оппозиции был применён слезоточивый газ.

О том, что посольство Колумбии в Каракасе прекратило свою работу и опустело, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.