Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт оценил результаты голосования русского экзархата в Западной Европе
10 правдивых фактов о фильме "В бой идут одни "старики"
Сенсация молдавских парламентских выборов
«Дипломатическое давление продолжится»: как проходят переговоры США и Турции по ...
Главная / Политика

Флаг снят, охраны нет: Колумбийские дипломаты покинули посольство в Каракасе

24 февраля 2019, 21:54  •  92 • Политика
Колумбийские дипломаты покинули здание посольства своей страны в Каракасе. Сообщается, что в настоящий момент территория бывшего посольства не охраняется. Флаг Колумбии также был снят с флагштока.
Напомним, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о разрыве дипломатических отношений между двумя странами в эту субботу.
Отношения между двумя государствами обострились из-за ситуации, сложившейся вокруг доставки в Венесуэлу американской "гуманитарной помощи" через колумбийскую границу. Когда конвои гумпомощи прибыли на границу боливарианской республики, стянутые к границе войска отказались пропустить их внутрь страны.
Данный инцидент привёл к столкновениям между также собравшимися на границе протестующими и сотрудниками полиции. В результате против сторонников оппозиции был применён слезоточивый газ.
О том, что посольство Колумбии в Каракасе прекратило свою работу и опустело, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
24 февраля 2019, 21:54
"Российский самолёт действовал неуместно": Посла РФ вызвали в МИД Швеции после инцидента с Су-27
23 февраля 2019, 23:09
"Киеву всё труднее контролировать ситуацию": В Госдуме оценили украинские обвинения "Евровидения" в "гибридной войне"
24 февраля 2019, 21:54
Флаг снят, охраны нет: Колумбийские дипломаты покинули посольство в Каракасе
Загрузка...
24 февраля 2019, 18:39
Владимиру Путину представят доклад о незаконном затягивании следствия - Юрий Чайка
24 февраля 2019, 18:39
Чудом выжила: В Венесуэле оппозиционер наехал на автомобиле на журналистку проекта RT
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
20 февраля 2019, 16:54
Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.