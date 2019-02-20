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Езжайте учиться в Россию: В Индии советуют отправляться за первоклассным медобразованием в РФ - видео

20 февраля 2019, 20:24  •  43 • В мире
Индийская образовательная организация сняла ролик, в котором высоко оценивает медицинское образование в России, и советует ехать за ним именно туда.
В Индии образовательная организация сняла видео, в котором перечисляет многочисленные плюсы медицинского образования в России. Ролик выложен в общий доступ на портале YouTube.
Первым делом в видео отмечается, что полученная в России ученая степень признается по всему миру, а обучение проходит в мультикультурной и ориентированной на студентов среде. Помимо медицинских знаний, студенты получают также знание языка и опыт международного общения. Кроме того, студентам предоставляется комфортное жилье, а также возможности для занятий спортом и других активностей, отмечается в ролике.
Добавляется, что в России со студентами работают профессиональные и вежливые инструкторы. Также подчеркивается, что обучение медицине в России позволит завести полезные знакомства со студентами из других стран мира.
Организация отмечает, что уже сейчас в России учатся медицине порядка 10 тысяч студентов из Индии, и приглашает других также присоединиться к программе обучения.

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