Езжайте учиться в Россию: В Индии советуют отправляться за первоклассным медобразованием в РФ - видео

Индийская образовательная организация сняла ролик, в котором высоко оценивает медицинское образование в России, и советует ехать за ним именно туда.

В Индии образовательная организация сняла видео, в котором перечисляет многочисленные плюсы медицинского образования в России. Ролик выложен в общий доступ на портале YouTube.

Первым делом в видео отмечается, что полученная в России ученая степень признается по всему миру, а обучение проходит в мультикультурной и ориентированной на студентов среде. Помимо медицинских знаний, студенты получают также знание языка и опыт международного общения. Кроме того, студентам предоставляется комфортное жилье, а также возможности для занятий спортом и других активностей, отмечается в ролике.

Добавляется, что в России со студентами работают профессиональные и вежливые инструкторы. Также подчеркивается, что обучение медицине в России позволит завести полезные знакомства со студентами из других стран мира.

Организация отмечает, что уже сейчас в России учатся медицине порядка 10 тысяч студентов из Индии, и приглашает других также присоединиться к программе обучения.