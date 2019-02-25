Евросоюз заявил о неприемлемости военного вторжения в Венесуэлу

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила о неприемлемости военного вмешательства в дела Венесуэлы. Такое высказывание прозвучало от нее в понедельник в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, имеется в виду любое вмешательство в какой бы то ни было форме. "Позиция Евросоюза очень ясна - необходимо избежать любого военного вмешательства", - подчеркнула она в ответ на просьбу журналистов оценить последние события в Каракасе, где длится политический кризис.

Евросоюз 28 февраля обсудит проведение новой министерской встречи контактной группы по обстановке в Венесуэле, добавила Косьянчич. В мероприятии примут участие высокопоставленные представители Евросоюза в Брюсселе, они подготовят следующую встречу контактной группы на уровне министров.

В то же время даты еще нет, она будет согласована, подчеркнула Косьянчич.