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Евросоюз в роли "третьего лишнего": Еврокомисия хочет получить долю контроля над "Северным потоком - 2"

04 марта 2019, 21:39  •  114 • В мире
Еврокомиссия ждет, когда вступят в силу поправки к Газовой директиве Евросоюза до завершения "Северного потока - 2". Таким образом, в Евросоюзе не оставляют надежд регулировать этот проект наравне с Россией и Германией.
В Еврокомиссии готовы вести переговоры с Россией по "Северному потоку - 2" от имени Евросоюза. Дело за малым - получением мандата Совета ЕС, запрос на который был уже отклонен в 2017 году. Об этом рассказал в понедельник после заседания Совета ЕС глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори. Повторный запрос находится на рассмотрении.
ЕК предложила государствам ЕС выдать ей мандат для переговоров с Россией о "Северном потоке - 2" и добиться заключения с Россией двустороннего соглашения по регулированию этого проекта, рассчитывая обеспечить над ним контроль Брюсселя.
Это подразумевает перенос решения вопроса о строительстве этого газопровода с уровня межгосударственных отношений между РФ и Германией на уровень отношений РФ со всем Евросоюзом, передает ТАСС.
После того как Совет ЕС отверг этот проект, Еврокомиссия приступила к доработке Газовой директивы, которая находится сейчас в завершающей стадии, чтобы законодательным путем распространить европейские энергонормы на "Северный поток - 2", находящийся вне территории ЕС.

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