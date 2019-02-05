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Евросоюз помогает США ввергнуть в хаос Ближний Восток

05 февраля 2019, 19:39  •  105 • В мире
Иран отверг как унизительную предложенную ЕС схему расчётов в обход американских санкций. Это означает, что участие Тегерана в ядерной сделке после выхода из неё Вашингтона и трусости ведущих европейских стран становится бессмысленным, что значительно увеличивает риск возникновения крупномасштабного конфликта на Ближнем и Среднем Востоке
Автор:
Латышев Сергей
Скептики в Тегеране, изначально не верившие в способность Европы противостоять санкционному давлению «большого сатаны» США и сомневавшиеся в необходимости для Тегерана придерживаться в условиях выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе этой комплексной сделки, оказались правы.
Тегеран никогда не согласится на предварительные условия, заложенные в механизм финансовых транзакций INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Об этом заявил накануне глава судебной ветви власти Ирана, аятолла Садек Амоли Лариджани.
«После девяти месяцев проволочек и переговоров европейцы создали механизм с ограниченными возможностями не для денежного обмена, а для (поставок — прим. Царьград) продовольствия и лекарств», — возмутился аятолла. Он подчеркнул, что INSTEX, о запуске которого было с помпой объявлено в Европе 31 января, — это «неполноценный механизм», который «не способен обеспечить финансовые транзакции».
Европейские страны должны понимать, — цитирует аятоллу агентство Tasnim, — что Иран ни при каких обстоятельствах не примет эти условия. Мы не готовы подчиняться любому распоряжению ради запуска ограниченного финансового канала связи.
Невыполнимые условия
Он указал при этом на два связанных с этим «странных условия»: требование обязательного присоединения Ирана к межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF) и вступление Тегерана в переговоры по своей ракетной программе. Аятолла назвал эти оговорки унизительными, подчеркнув, что Иран «ни при каких обстоятельствах не примет эти условия».
В Тегеране возмущены попытками ЕС выхолостить ядерную сделку с Ираном в угоду вышедшему из неё Вашингтону. Фото: www.globallookpress.com
Такую постановку вопроса можно понять. Во-первых, страна, вынужденная выживать в условиях постоянных и очень жёстких санкций, просто не способна заниматься экспортно-импортными операциями легальными способами и вынуждена постоянно нарушать те или иные законы и правила, особенно по финансовой части. Во-вторых, ракетная программа Тегерана прямо не связана с СВПД, покушение на неё является попыткой ограничить иранский суверенитет. Это создаёт крайне нежелательный для страны прецедент: сегодня извольте отказаться от ракетной программы, завтра — от чего-то ещё…

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