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Евросоюз помогает США ввергнуть в хаос Ближний Восток
05 февраля 2019, 19:39 • 105 • В мире
Иран отверг как унизительную предложенную ЕС схему расчётов в обход американских санкций. Это означает, что участие Тегерана в ядерной сделке после выхода из неё Вашингтона и трусости ведущих европейских стран становится бессмысленным, что значительно увеличивает риск возникновения крупномасштабного конфликта на Ближнем и Среднем Востоке
Автор:
Латышев Сергей
Скептики в Тегеране, изначально не верившие в способность Европы противостоять санкционному давлению «большого сатаны» США и сомневавшиеся в необходимости для Тегерана придерживаться в условиях выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе этой комплексной сделки, оказались правы.
Тегеран никогда не согласится на предварительные условия, заложенные в механизм финансовых транзакций INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Об этом заявил накануне глава судебной ветви власти Ирана, аятолла Садек Амоли Лариджани.
«После девяти месяцев проволочек и переговоров европейцы создали механизм с ограниченными возможностями не для денежного обмена, а для (поставок — прим. Царьград) продовольствия и лекарств», — возмутился аятолла. Он подчеркнул, что INSTEX, о запуске которого было с помпой объявлено в Европе 31 января, — это «неполноценный механизм», который «не способен обеспечить финансовые транзакции».
Невыполнимые условия
Он указал при этом на два связанных с этим «странных условия»: требование обязательного присоединения Ирана к межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF) и вступление Тегерана в переговоры по своей ракетной программе. Аятолла назвал эти оговорки унизительными, подчеркнув, что Иран «ни при каких обстоятельствах не примет эти условия».
В Тегеране возмущены попытками ЕС выхолостить ядерную сделку с Ираном в угоду вышедшему из неё Вашингтону. Фото: www.globallookpress.com
Такую постановку вопроса можно понять. Во-первых, страна, вынужденная выживать в условиях постоянных и очень жёстких санкций, просто не способна заниматься экспортно-импортными операциями легальными способами и вынуждена постоянно нарушать те или иные законы и правила, особенно по финансовой части. Во-вторых, ракетная программа Тегерана прямо не связана с СВПД, покушение на неё является попыткой ограничить иранский суверенитет. Это создаёт крайне нежелательный для страны прецедент: сегодня извольте отказаться от ракетной программы, завтра — от чего-то ещё…
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