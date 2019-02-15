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Евроскептики вновь взяли верх - Мэй провалила голосование по Брекситу

15 февраля 2019, 10:24  •  82 • Политика
Евроскептики в британском парламенте вновь взяли верх, пишет газета The Guardian, описывая голосование по Брекситу, которое премьер-министр Тереза Мэй фактически провалила. На этот раз ее не стали поддерживать даже однопартийцы.
Документ об условиях выхода Великобритании из ЕС, по которому высказывались депутаты британского парламента, был техническим по своему характеру. Кабинет Терезы Мэй предлагал лишь констатировать, что страна продолжает торговаться с Евросоюзом по поводу границы между Ирландией и Северной Ирландией. В дальнейшем в него должны были быть внесены поправки. Но Мэй удалось привлечь всего 258 голосов, в то время как 303 депутата проголосовали против.
В январе парламент уже отверг предложенное Терезой Мэй соглашение по условиям Брексита, а также настоял на продолжении переговоров. Теперь, пишет британская The Guardian, очевидно, что евроскептики взяли верх.
В то время как Мэй рассчитывала объединить консерваторов для работы над новым форматом соглашения, многие из ее однопартийцев предпочли отстраниться. В итоге премьер-министр вновь потеряла контроль над своей партией. И теперь будет вынуждена договариваться со своими политическими противниками.
Итоги нынешнего голосования могут вызвать новые сомнения Брюсселя в том, что Мэй сумеет добиться от парламента поправок в соглашение о выходе из ЕС.
У Лондона остается всего полтора месяца, чтобы согласовать сделку, напоминает The Guardian.

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