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Европарламент скрывает правду о политических репрессиях в странах Балтии

28 февраля 2019, 03:54  •  42 • В мире
Карательная юстиция в Литве, Латвии и Эстонии, или Торжество этнократии
20 февраля в брюссельской штаб-квартире Европарламента (ЕП) прошло редкое и знаменательное для тамошних мест событие. Группа парламентариев от стран Балтии (М. Митрофанов и А. Мамыкин от Латвии, Яна Тоом от Эстонии) представила подготовленный экспертами доклад «Политические репрессии и политические заключенные Прибалтики. Карательная юстиция на страже политических режимов Литвы, Латвии и Эстонии».
Документ обсуждался в рамках отдельного форума на полях ЕП, и было это мероприятием вполне официальным, а не самочинным. Однако на сайте Европарламента вы будете тщетно искать текст доклада или стенограмму дискуссии. Для почтенной европейской демократии данной темы не существует – полное табу. В повестке дня ЕП в этот день в области фундаментальных прав человека есть вопросы «защиты полицейских осведомителей (whistle-blowers) в Румынии», есть ограничения по срокам контрактов учителей начальных школ в Греции. Легко также найти многочисленные материалы о «несчастной судьбе» лауреата Сахаровской премии в области прав человека за 2018 г. Олега Сенцова с развешенными повсюду в стенах ЕП его портретами. И неважно, что данный персонаж в принципе никогда никакой правозащитной деятельностью не занимался и обвиняется в подготовке терактов. Разбором доказательств по этому делу никто не занимается: факты – упрямая вещь, их удобнее просто игнорировать. А ведь все указанные случаи по своему значению не могут даже идти в сравнение с массовыми, систематическими репрессиями, разбираемыми в замалчиваемом докладе.
Сегодня в Прибалтике, как указывается в этом документе, грубо попираются не только провозглашаемые Евросоюзом ценности, но и основы теории права, выработанные всей историей европейской цивилизации. (1) В докладе, в частности, приводятся данные о содержании под стражей разных лиц в Литве и Эстонии по политическим мотивам сверх или в обход всяких законных сроков (Ю. Меля, А. Гапоненко, А. Палецкиса и других).
Свободу Палецкису
Отдельного слова заслуживает подробный разбор провокации у вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, судебный процесс об обстоятельствах которой не закончен в Литве до сих пор. Эксперты убедительно доказывают, что человеческие жертвы тех событий возникли по вине литовских националистов, в своё время даже похвалявшихся этим, как бывший директор Департамента охраны края Аудрюс Буткявичюс. Сам почерк кровавой инсценировки в Вильнюсе впоследствии был повторён в еще больших масштабах в 2014 г. на киевском майдане. И этому способствовало отсутствие надлежащей европейской реакции на вильнюсские события.
Вильнюсская телебашня 13.01.1991
Доклад также раскрывает противоречащий всем существующим в Европе юридическим нормам этнократический механизм, с помощью которого сотни тысяч людей были лишены основных прав – до трети населения Латвии и свыше четверти в Эстонии. Никаких серьёзных демаршей со стороны Европарламента для прекращения подобного позорного режима апартхейда не было ни разу.
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Годы пребывания в Европейском союзе не способствовали смягчению нравов в политической жизни балтийских стран. Составление проскрипционных списков, преследование органами безопасности «диссидентов» и «инакомыслящих» на национальной основе – повседневная практика во всех трёх республиках Балтии.
Из этого же арсенала была и крайне нервная реакция на представленный доклад со стороны правых балтийских политиков, представленных в ЕП. Они даже не пытались оспорить содержание доклада, а просто объявляли его «кремлёвской пропагандой» и угрожали органами безопасности. Для официального представителя Литвы в Евросоюзе В. Урбановичюте, присутствовавшей на слушаниях, главным контраргументом, например, было то, что основной автор доклада А. Носович проживает в Калининграде. А если бы он жил в Гданьске или Бремене, что это меняло бы? Депутат Европарламента от Латвии («Новое единство») Карлис Шадурскис (Чёрный Карлис), известный тем, что составил проект полного уничтожения русских школ в стране, сразу отправил жалобу на доклад председателю ЕП Антонио Таяни. Отсюда, наверное, и «потеря» указанного текста в парламентском аппарате. Попутно Шадурскис проинформировал и Службу госбезопасности.
Чёрный Карлис - К. Шадурскис
Европарламентарий от Латвии Инесе Вайдере (также «Новое Единство») уже потребовала от Службы госбезопасности возбудить уголовное дело в отношении лидера Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок за сравнение во время дискуссии по докладу положения русских в Латвии с жизнью евреев в нацистской Германии. По циничному и издевательскому мнению Вайдере, поскольку русских в Латвии не убивают по 100 человек за день и не ссылают десятками тысяч в концлагеря, то сравнивать их с положением евреев нельзя. А ведь Жданок, слава Богу, о прямом геноциде и не говорила. Только отрицать параллель между лишением 200 тысяч «неграждан» Латвии основных политических, социальных и экономических прав и положением подвергавшихся гонениям народов в годы фашизма невозможно.
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И. Вайдере
Другая представительница той же латвийской партии в Европарламенте Сандра Калниете, в прошлом министр иностранных дел, словно парируя упрёки в нарушении гражданских прав в Латвии, в эти же дни подняла встречную тему. Её возмутило, что в качестве временной практикантки (на 5 месяцев) одного из французских депутатов на работу в аппарат ЕП поступила Елизавета Пескова, дочь российского президентского пресс-секретаря от первого брака. Посчитав это неприемлемым, Калниете привела в качестве образца штаб-квартиру НАТО, где кандидатов на работу тщательно проверяют спецслужбы и уж такую точно бы не взяли. Выходит, права и свободы европейцев, по Калниете, должны находиться в компетенции западных спецслужб, а сам Европарламент следует уподобить военной организации. Да и права проживающей во Франции Е. Песковой указанным заявлением также ущемляются. Неудивительно, что когда западные СМИ популяризируют эти, в сущности, тоталитарные взгляды, им уже не до объективного освещения материалов о политических репрессиях в странах Балтии. Про Пескову писали все европейские агентства – от AFP до DW, про доклад – практически никто.
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С. Калниете
И все же доклад – прорыв. Лёд ещё не взломан, но уже тронулся. Мириться с замалчиванием доклада нельзя. Следует принять все меры, чтобы евробюрократы не смогли так просто отмахнуться от поставленных в нём проблем, чтобы они вновь и вновь видели этот доклад на столе всех переговоров с представителями России. Аргументы этого доклада служат основанием для того, чтобы Москва перестала чувствовать себя «мальчиком для битья» в вопросе о санкциях, а заняла в обсуждении положения с правами человека активную наступательную позицию.
Примечание
(1) Перевод документа на английский язык - здесь.
Дмитрий МИНИН

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