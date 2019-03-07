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07 марта 2019, 14:39  •  116 • Украина
Итоги молдавских выборов обсудили в Европейском парламенте
Низкая явка избирателей стала возможной из-за недоверия к государственным учреждениям, невнимания власти к гражданам за рубежом, запутанного процесса голосования из-за смешанной избирательной системы и странного референдума, а также подкупленные приднестровские избиратели – такие выводы сделала миссия Европейского парламента, представители которой наблюдали за парламентскими выборами в Молдове 24 февраля. Доклад европейских наблюдателей обсуждался на заседании Комитета по внешней политике Европейского парламента.
Глава миссии наблюдателей и член Европарламента Ребекка Хармс подтвердила случаи подкупа приднестровских избирателей.
«Мы были шокированы автобусами, которые перевозили людей из Приднестровья на избирательные участки. Были достоверные утверждения, что некоторые получили деньги», – заявила она.
Что касается низкой явки избирателей, то это – прямое низкого доверия граждан к государственной власти Молдовы. Ещё один минус прошедших выборов, отмеченный в Европарламенте, – наличие четырёх бюллетеней (это связано с проводимым в один день с парламентскими выборами консультативным референдумом). Многие люди не смогли правильно сориентироваться и не поняли, что им делать.
Глава миссии рассказала европейским депутатам и о применении административного ресурса кандидатами. Однако евродепутаты пришли к выводу, что в целом выборы в Молдове прошли прозрачно и соответствовали законам страны. То есть результаты голосования признали. Но при этом решили, что в Молдове всё ещё «нет улучшений в области демократии» и связи с этим печальным фактом снова заморозили финансовую помощь. «Европа не будет пособником коррупции», – заявила Хармс.
«Один из участников банковской кражи, Илан Шор, принял участие в выборах и прошел в парламент. Связь между олигархами и политиками стала причиной изменения избирательной системы. Кодекс о выборах резко изменили в 2018 году без широкого обсуждения и несмотря на критику Венецианской комиссии и Европейского парламента», – отметила она.
Кроме этого, Хармс озвучила предложение о санкциях. «Европейский парламент должен не только продолжать поддерживать приостановку финансовой помощи Молдове, но также вводить санкции в отношении олигархов, ответственных за коррупцию в Молдове», – пояснила глава миссии.
А член Европарламента Йоахим Зеллер считает, что единственный положительный результат этих выборов – победа правого блока ACUM, который прошёл в молдавский законодательный орган. Западу теперь будет на кого возлагать всю надежду по «продвижению демократии» в Молдове.
«В целом, мы считаем, что нам очень трудно продолжать Соглашение об ассоциации с Молдовой, но мы должны внимательно следить за ситуацией, развитием событий и оказывать поддержку демократической оппозиции», – сказал он.
Итогом обсуждения в Европарламенте молдавских выборов стало предложение докладчика Петраса Ауштрявичюса дождаться отчёта ОБСЕ, а потом уже сделать окончательные выводы. По его словам, решающим фактором станет и развитие поствыборной ситуации: рассмотрение жалоб политических сил и их попытки оспорить результаты голосования.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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