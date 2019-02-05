Европа уверится в необходимости самостоятельности: Эксперт объяснил решение Рима в отношении Гуайдо

Политолог Константин Соколов отметил, что решение Рима не признавать самопровозглашенного Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы может быть связано с "особыми отношениями Италии с Россией. По его мнению, Европа постепенно начнет осознавать, что ей нужно больше самостоятельности, а политика США приносит ей ущерб.

Член-корреспондент РАЕН Константин Соколов прокомментировал решение Италии не признавать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы и отметил, что оно может быть связано с "особыми отношениями" между Москвой и Римом.

Напомним, на неофициальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, которая прошла в Бухаресте, Рим заблокировал подписание документа о признании Гуйадо временным президентом Венесуэлы. В результате чего Италия стала единственной страной, не поддержавшей совместное заявление Евросоюза и выступившей против американского ставленника Гуйадо.

"Интересы Италии в плане развития двухсторонних отношений с Россией довольно большие, и она бы здесь не хотела переходить к конфронтации", - отметил Соколов в беседе с корреспондентом Nation News. По его словам, США уже давно выстраивают всех в одну линию поддержки проводимой ими политики, которая приносит большой ущерб европейским странам.

"Эта позиция Италии еще сильно откликнется на уровне общественных сил Европы, которые будут постепенно приходить к выводу, что необходимо больше самостоятельности", — подытожил эксперт, отметив, что в последнее время подобная самостоятельность наблюдается все чаще. По его мнению, решение Рима говорит о том, что в Евросоюзе не все поддерживают взгляд США.