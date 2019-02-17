«Этот шантаж скажется на отношениях»: Трамп призвал европейских союзников «забрать» более 800 боевиков ИГ

Европейские страны должны «забрать» более 800 боевиков ИГ*, захваченных американскими военными в Сирии, и отдать под суд. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что в противном случае Соединённые Штаты отпустят террористов, после чего они могут вернуться в Европу. С помощью подобных ультиматумов Трамп намерен разделить ответственность с европейскими союзниками за ситуацию в Сирии, считают эксперты. По их мнению, подобные призывы могут усугубить отношения между Брюсселем и Вашингтоном.

«Соединённые Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать и предать суду более 800 боевиков ИГ, захваченных нами в Сирии. Халифат скоро падёт. В противном случае будет нехорошо — нам придётся их отпустить. США не хотят смотреть, как эти боевики ИГ проникают в Европу, куда, как ожидается, они пойдут», — написал он в Twitter.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2019 г.

Трамп подчеркнул, что США «многое делают и много тратят» в Сирии. «Пора остальным сделать работу, на которую они способны», — добавил он.

Ранее американский лидер неоднократно выражал недовольство по поводу расходов европейских стран на оборону и торговые отношения.

«Отношения с США должны строиться справедливо, а это не так и в военной сфере, и в торговле. Мы тратим большие средства на военную защиту других стран, сотни миллиардов долларов за возможность потерять сотни миллиардов с этими же странами на торговле», — считает он.

Угроза Трампа отпустить террористов также может негативно сказаться на отношениях США и Евросоюза, отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«Это будет нарушением того, что европейцы на протяжении многих десятилетий, ещё задолго до Трампа, считали неким устоявшимся правилом игры между союзниками. То есть американцы берут на себя всю грязную работу, а европейцы отстаивают общечеловеческие ценности, слегка критикуя своих американских партнёров и союзников за то, что они перебарщивают в деле борьбы с международным терроризмом, не всегда соблюдают права человека и тому подобное», — сказал он.

В то же время призыв к европейским странам забрать террористов и посадить их может быть попыткой вывести их из-под удара сирийских правительственных войск, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор допустил, что речь может идти о гражданах ЕС, вступивших в ряды ИГ.

«По большому счёту, отбывать заключение сторонники террористической группировки должны именно в Сирии — там, где они совершали преступления. А создание условий для их возвращения на родину похоже на выведение из-под удара», — сказал он RT.

«Предлагает разделить ответственность»

Несмотря на заявленную Трампом победу над ИГ, на подконтрольных американским союзникам участках Сирии остаются очаги терроризма. 16 января в Манбидже был совершён теракт, в результате которого погибли 27 человек, включая пятерых американских военных.

Трамп пытается разделить ответственность за неудачи на этих территориях между другими участниками коалиции, призывая европейцев более активно действовать в Сирии, считает политолог Александр Асафов.

«У американцев не очень хорошо складывается ситуация с присутствием в Сирии, и их действия не ведут к достижению целей. В данном случае Трампу важно привлечь туда как можно больше акторов, вовлечь их в решение вопросов с боевиками ИГ. Он предлагает Лондону, Берлину и Парижу разделить ответственность, чтобы Сирия стала проблемой не только Соединённых Штатов», — сказал он RT.

Асафов убеждён, что это заявление можно рассматривать в качестве подготовки Трампа к президентским выборам в 2020 году. При этом надо учитывать падение рейтингов из-за шатдауна и критики строительства стены на границе с Мексикой при помощи чрезвычайного положения.

«Также в США есть очень проблемная история с чрезвычайным положением. Трампу сейчас нужно производить как можно больше ярких медийных поводов, чтобы разбавлять неприятную повестку критики из-за стены», — считает эксперт.

«Время возвращаться домой»

Напомним, 19 декабря прошлого года американский президент заявил, что США намерены вывести свою армию из Сирии, так как ИГ побеждено. Позже он отметил, что оставшимися террористами займутся Россия, Иран, Сирия и другие государства.

«Выход из Сирии не был неожиданным. Я проводил кампанию многие годы, и шесть месяцев назад, когда публично хотел это сделать, я согласился остаться подольше. Россия, Иран, Сирия и другие являются местным врагом ИГ. Мы выполняли там работу. Время возвращаться домой и восстанавливаться», — сказал Трамп.

Об уходе из арабской республики заявили также и в возглавляемой Вашингтоном западной антитеррористической коалиции.

«Коалиция приступила к планомерному выводу войск из Сирии. Из соображений безопасности конкретные сроки, расположение и маршруты движения войск мы обсуждать не будем», — сказал официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник армии США Шон Райан.

Сроки вывода американских войск до сих пор остаются неизвестными. 11 февраля глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел заявил, что это может произойти через несколько недель.

«Вероятно, через несколько недель. Но, опять же, всё будет зависеть от обстановки на месте», — приводит его слова Reuters.

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворга Мирзаяна, ультиматум Трампа не скажется на деятельности коалиции в Сирии.

«На действия западной коалиции это никак не повлияет. Её деятельность в Сирии детерминирована, ИГ практически уничтожено», — подчеркнул он в разговоре с RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.