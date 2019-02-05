«Это путч, комедия, цирк»: Николас Мадуро — об угрозе американской интервенции, европейском ультиматуме и Хуане Гуаидо

Страны Европы допустили ошибку, выдвинув ультиматум, условием которого было проведение президентских выборов в Венесуэле, и признав врио президента республики Хуана Гуаидо. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил глава Боливарианской Республики Николас Мадуро. Он также выразил уверенность, что в Венесуэле не будет войны и иностранной интервенции, в том числе со стороны США. Кроме того, Мадуро считает, что Хуан Гуаидо — «случайный инструмент», оппозиция использует его для «авантюрного сценария, которому не суждено осуществиться».

— Господин президент, спасибо, что уделили нам время в такой трудный момент. Хуана Гуаидо признали исполняющим обязанности президента Испания, Франция, Великобритания, Германия и другие страны. Что вы об этом думаете? Вам не кажется, что это кампания против вас?

— Думаю, они совершили политическую и дипломатическую ошибку, сделали неверный шаг, и в первую очередь это касается ультиматума. В XXI веке международные отношения не могут строиться на ультиматумах, когда одна страна говорит другой: «Я даю вам семь дней, чтобы вы сделали то-то и то-то в моих интересах. Если вы этого не сделаете, я на вас нападу или ещё что-нибудь». Это прямое нарушение международного права, права на сосуществование. Думаю, это ошибка дипломатического, политического, нравственного характера, которая выставляет не в лучшем свете европейские правительства, признавшие то, чего не существует.

В Венесуэле существует только одно правительство, избранное путём народного голосования, конституционным способом, которое присягало вот этой Конституции и которое в полной мере находится при исполнении своих функций и полномочий. И во главе этого правительства нахожусь я, его слуга, Николас Мадуро Морос. Всё остальное, что нам пытаются навязать — это самый настоящий путч, это комедия, цирк.

Стыдно смотреть, как некоторые европейские правительства подчиняются авантюристской, экстремистской политике, навязанной Вашингтоном. Все это было спланировано в Белом Доме. И Белый Дом применил механизмы дипломатического давления, чтобы навязать своим сателлитам в Латинской Америке, а так же постыдным правительствам в Европе политику, которая обречена на провал, которая нарушает международное право.

— Каким, например? О каких странах вы говорите?

— Страны так называемой группы Лимы. Это правительства, подчиняющиеся политике США, которые наносят большой ущерб интеграции Латинской Америки и стран Карибского бассейна и которые впервые за всю нашу историю попытались навязать нам правила игры, управлять нами извне, нанести вред нашей стране. А в случае с Европой это просто невообразимо.

— Вы осуждаете, в частности, Педро Санчеса.

— Я не могу не осуждать Педро Санчеса, потому что он совершает такую же большую ошибку, что и Хосе Мария Аснар. Когда началась война в Ираке, Хосе Мария Аснар подчинился политике Джорджа Буша и навсегда запятнал себя кровью. Этот человек навсегда вошел в историю как участник кровавой войны в Ираке. Я, как христианин, прошу Бога, чтобы в нашу страну не было вторжения, чтобы нашему народу не пришлось оказывать вооружённое сопротивление американской интервенции. Потому что если так произойдёт, руки Педро Санчеса навсегда будут запятнаны кровью.

Премьер-министр Испании Педро Санчес

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— А если бы не было давления и ультиматумов, вы бы созвали досрочные президентские выборы по своей воле?

— Единственные выборы, которые ожидаются в Венесуэле, это выборы в парламент, которые, согласно конституционному графику, должны состояться в 2020 году. Я предложил, чтобы Национальное учредительное собрание созвало досрочные выборы в парламент, и этот вопрос сейчас рассматривается.

— А президентские выборы?

— У нас совсем недавно состоялись президентские выборы, не прошло и года. Они были проведены согласно Конституции, прозрачно, прямо, с присутствием международных наблюдателей. Проблема оппозиции не заключается в проведении ещё одних выборов. В Венесуэле нет дефицита выборов, за последние 20 лет выборы проводились 25 раз. За последние полтора года выборы были проведены шесть раз. Поэтому в Венесуэле нет дефицита выборов. Выборы 2018 года были проведены раньше срока по предложению оппозиции. Весь 2017 год оппозиция настаивала на досрочных выборах. И в декабре 2017 года мы сказали им: «Хорошо, мы их перенесём».

— Но теперь ситуация другая. Существуют угроза войны. Трамп не исключает военного вмешательства. Вы этого так же не исключаете, вы говорили, что создадите 50 тыс. подразделений народной обороны. Обстановка сложная. Вы боитесь войны?

— В Венесуэле не будет ни войны, ни военного вмешательства. Но это не значит, что мы не должны готовиться защищать нашу святую землю. Нам нужно подготовить всю систему вооружения, артиллерию, ракетные комплексы. Нам нужно подготовить 2 млн ополченцев. Мы проводим военные учения, чтобы привести в боевую готовность могущественную боливарианскую армию, боливарианскую военную авиацию, флот и Национальную гвардию. Мы готовимся к национальной обороне, но мы так же готовимся ответить на незаконные угрозы, поступающие от Дональда Трампа и нарушающие международное право, о вторжении американской армии. Они просто аморальны. Я использую каждое СМИ, чтобы призвать весь мир — глав государств, глав правительств, мировых лидеров, представителей социальных движений, мировое сообщество — разоблачить и остановить безумные действия Дональда Трампа против Венесуэлы. Он угрожал нам военным вмешательством, но Венесуэла не сдаётся — и не сдастся никогда!

— Но слышат ли Вас?

— Думаю, да. Сейчас в мире поднимается волна сознательности и восприимчивости. С каждым днём будет всё больше отвращения к Дональду Трампу и его угрозам.

XXI век — не время для пушечных выстрелов и военных угроз. Нет! XXI век должен быть веком диалога, цивилизации, политики, уважения к многообразию, мира, мирного сосуществования, поиска мирных, дипломатических решений мировых конфликтов. Для Венесуэлы диалог — это самое главное, это наше знамя.

— Вы говорите о диалоге, но в то же время ваша армия готовится к военным действиям. Однако ни один народ не может быть готов к войне. И вот большой вопрос: как избежать войны?

— С помощью правды. С помощью мирной дипломатии. С помощью мнения мирового сообщества. Нам нужно сделать так, чтобы цена военного вмешательства США стала непомерно высокой с точки зрения военных расходов и человеческих потерь.

Какой casus belli (повод для объявления войны. — RT) имеется у Дональда Трампа против Венесуэлы? Какой? У нас есть оружие массового поражения? Мы представляем угрозу безопасности США? Знаете, какой здесь casus belli? Венесуэльская нефть. Богатства Венесуэлы — золото, газ, алмазы, железо, вода. Наши материальные богатства. Сasus belli — это также моральное богатство, коим является Боливарианская революция. США хотят уничтожить плоды революции, ставшей примером независимости, социальной справедливости. У США нет причин нам угрожать! Дональд Трамп должен немедленно взять назад свои военные угрозы против мирного и благородного народа — народа Боливара, венесуэльского народа.

— Но это внешние угрозы, а ведь есть и внутренний конфликт.

— Внутренний конфликт состоит в том, что была попытка государственного переворота. Попытка создать параллельное правительство, которая изначально была обречена на провал, потому что нового правительства не существует, оно виртуальное, действует в социальных сетях, поддерживается правительствами государств-сателлитов США. Была попытка подменить народное голосование — единственный способ избрания президента в Венесуэле — самопровозглашением на городской площади при поддержке социальных сетей и СМИ. Мы верим, я решительно верю в диалог.

— И если в ходе этого диалога было бы принято решение о проведении новых выборов, Вы бы согласились с ним?

— Проблема Венесуэлы — это не отсутствие выборов. Основные проблемы Венесуэлы лежат в экономической сфере. Первое, о чём мы должны договориться, так это о том, чтобы потребовать прекратить преследование, экономическую, торговую и финансовую блокаду венесуэльского народа. Потребовать вернуть ресурсы, которые у нас похитили. Это должен быть первый вопрос программы долгосрочной реабилитации нашей страны. А что касается выборов, я бы поставил вопрос о том, чтобы досрочно придать законный статус законодательной власти — единственной, которая в последние годы его не имеет.

— Вы готовы пойти на переговоры с Хуаном Гуаидо?

— Я считаю, что Хуан Гуаидо — это случайный инструмент, который использует оппозиция для авантюрного сценария, которому не суждено осуществиться. Я готов к переговорам, я всегда был к ним готов. Я призывал более 300 раз к диалогу со всеми политическими партиями, со всеми реальными лидерами венесуэльской оппозиции, которые значат больше, чем этот человек.

Хуан Гуаидо

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© Carlos Garcia Rawlins

— Что касается международных вопросов, Трамп так же не намерен ничего обсуждать. Тем не менее Мексика выступила с инициативой переговоров. Как Вы думаете, играют ли Мексика, Россия, Китай ключевую роль? Как можно разрешить этот кризис в международном масштабе?

— Я благодарен дипломатической позиции большинства правительств мира, выступающих за диалог. Я благодарен правительству Владимира Путина за его твердую, ясную позицию, за то, что оно открыто выступило против агрессии в адрес Венесуэлы и попытки государственного переворота. Я благодарен президенту Китая Си Цзиньпину за его позицию, а также президенту Турции и премьер-министрам и президентам всего мира. В частности, в Латинской Америке я поддерживаю интересную инициативу президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, президента Уругвая Табаре Васкеса, президента Боливии Эво Моралеса и премьер-министров 14 стран Карибского сообщества, которые 6 и 7 февраля начнут переговоры в рамках конференции по миру, на которой вовлечённые в венесуэльский конфликт стороны должны будут встретиться на так необходимых нам переговорах.

— Давайте поговорим об эмбарго компаний PDVSA и Citgo. Как вы планируете смягчить его последствия?

— Заморозка на прошлой неделе со стороны США счетов Citgo, влиятельной компании, которая занимается энергообеспечением в США и которая принадлежит венесуэльцам, будучи частью PDVSA, — это попытка незаконной конфискации имущества в рамках законодательства США. Мы ведём юридическую борьбу. Борьбу за правовую справедливость. То, что они совершили, выходит за всякие рамки.

— Решение этих проблем займёт немало времени, как вы собираетесь содержать страну?

— Мы не зависим от этих доходов. Это должно быть известно всему миру, ведь заморозку этих счетов пытаются выдать за какое-то величайшее достижение. Венесуэла от этих доходов не зависит. Теперь, если захотят купить нашу нефть, которую мы раньше продавали через Citgo, придётся платить наличными в нефтяном порту Венесуэлы, чтобы суда вышли из порта. Раньше же суда уходили и уже позже, через 30 или 60 дней, производилась оплата суммы за всю нефть.

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© Andres Martinez

— И кому вы её продаете сейчас?

— Миру, в мире есть много рынков. В том числе и азиатские: Китай, Индия... Рынков много. Через российские компании...

— Но ведь продавать Китаю не то же самое, что США, которые расположены близко. Затраты на транспортировку намного выше.

— Но так мы сохраняем нашу независимость в сфере продажи. И мы будем следовать плану, который я сейчас осуществляю, чтобы уже к середине года поднять показатели производства с сегодняшних полутора миллиона баррелей до двух с половиной миллионов, чтобы у Венесуэлы были необходимые средства для процесса экономического восстановления.

— Согласны ли вы принять гуманитарную помощь, которую предложили Гуаидо из-за рубежа?

— Всё это политическое шоу — всё то, что они называют гуманитарной помощью. Империализм не помогает никому в мире. Никому. Назовите мне место в мире, куда они отправляли свою гуманитарную помощь? Всё что они отправляли, так это бомбы. Бомбы, которые разрушили Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию.

Которые несли гибель. Это шоу и ничего более. Венесуэла не будет зависимой страной, не будет нищей страной. У нас есть возможность производить то, что там нужно, импортировать то, что нам нужно, такая возможность у нас есть всегда. Я не приму интервенционизм ни в каком его виде, можете не сомневаться в этом.

— Даже в форме гуманитарной помощи…

— Таким образом они пытаются выставить всё в красивом свете, но это всё мишура. Венесуэла — это не страна нищих, и мы добьёмся того, чтобы Венесуэлу уважали.

Смотрите полную версию интервью на RTД.