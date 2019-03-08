Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Либо российский газ, либо пустые обещания Запада»: в Сербии одобрили строительс...
МИД Франции поплатился почти полумиллионом евро за то, что на важных постах &quo...
Порошенко заявил, что у коррупции на Украине нет политической «крыши»
В США разрешили лечить депрессию наркотиком, сделав его для удобства в форме спр...
Главная / Война

08 марта 2019, 03:39  •  50 • Война
Канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом месяце отказалась от настойчивого предложения США о проведении военно-морского маневра у границ России в Керченском проливе с целью создания новой провокации, передает американское информационное агентство Bloomberg.
По словам сразу трех источников, на встрече 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли через узкий канал между Крымским полуостровом и материковой частью России, чтобы «показать Путину», что западные державы не откажутся от своего доступа к этим водам.
Немецкий лидер отказалась от этого, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Меркель указала, что она готова, по согласованию с французами, отправить конвой по этому водному пути в качестве единовременного маневра.
При этом ранее президент Украины Петр Порошенко сказал, что этого недостаточно для решения его проблемы — он хочет обеспечить постоянное открытие пролива. Франция также отказалась принять участие в «проекте», посчитав эту идею ненужной провокацией.
Накануне – в среду 6 марта — стало известно, что США рассматривают возможность поставок Украине нового вооружения помимо уже предоставленных противотанковых ракетных комплексов. Об этом рассказал главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.
По его словам, данный вопрос должен пройти «политические обсуждения». Он отметил, что рассматривается возможность предоставления вооружения, включающего военно-морские системы, чтобы помочь Украине реагировать на такие инциденты, как в Керченском проливе.
Вместе с тем, днем ранее сообщалось, что
из Севастополя в Керчь успешно совершили переход два новых транспортно-десантных катера БК-16 Росгвардии, после чего они заступили на дежурство.
«Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий», — отметили в пресс-службе ведомства.
Поставленные на дежурство катера БК-16 водоизмещением в 20 тонн рассчитаны на перевозку 24 человек. Они оснащены новейшими навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют совершать длительные маневры на любых курсовых углах и при различных погодных условиях.
Интересно, что в начале нынешнего месяца украинские СМИ со ссылкой информированный источник в американских экспертных кругах писали, что США отказались поддержать Киев в намерении властей Украины совершить еще одну провокацию по незаконному пересечению российской госграницы в Керченском проливе.
Опасения Вашингтона состоят в том, что страны Евросоюза могут не одобрить такое поведение Украины, а это, в свою очередь, может привести к несогласованности позиций западных стран, передает ФАН.
«Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме», — пояснил источник.
«Госдепу точно не понравится» новая провокация Украины,
рассказали источники.
В свою очередь, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении следователя Службы безопасности Украины, а также украинского прокурора за попытку привлечь к ответственности российских силовиков, которые принимали участие в задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.
В конце ноября прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.
Пекинский уж, ракетный еж: угрожают ли китайские ракеты России
По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили «откровенно агрессивные действия» против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.
Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ, передает НСН.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах президента Украины Петра Порошенко, который ради повышения собственных политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
04 марта 2019, 11:54
«США ответят»: Болтон потребовал пропустить Гуайдо в Венесуэлу
08 марта 2019, 03:39
«Это провокация»: как США давили на Меркель
06 марта 2019, 19:09
Опыт холодной войны: как США сдержат российские танки
Загрузка...
06 марта 2019, 15:54
Арктика на замке: Россия ограничила проход по Севморпути
06 марта 2019, 22:24
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
03 марта 2019, 16:24
«Огласим весь список»: министр Венесуэлы посмеялся над США
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 марта 2019, 00:09
«Либо российский газ, либо пустые обещания Запада»: в Сербии одобрили строительство в...
08 марта 2019, 01:54
Спела на украинском, но никто не заметил: Киевская журналистка рассказала, как измени...
08 марта 2019, 00:24
"Прогибаться под США не стали": Меркель отказалась провоцировать Россию ман...
08 марта 2019, 00:24
Мормоны или шпионы? Кого на самом деле задержали на юге России
08 марта 2019, 00:24
В США разрешили лечить депрессию наркотиком, сделав его для удобства в форме спрея
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку России
02 марта 2019, 19:09
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
05 марта 2019, 17:09
Россия приступает к спасению Венесуэлы. "Что, если у них снова получится?"
07 марта 2019, 14:39
Солдаты Асада захватили в плен американцев
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, что за воровство сажают
03 марта 2019, 09:54
"К сожалению это ужасно": Певица Валерия удалила свой пост с агитацией за Зеленского
06 марта 2019, 06:09
Перед смертью нобелевский лауреат Алфёров оставил секретное письмо Путину - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.