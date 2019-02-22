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«Это ничьи воды»: США начинают битву за Арктику

22 февраля 2019, 17:54  •  150 • Война
Американцы не допустят господства России и Китая в Арктике, заявил командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Джеймс Фогго. Как сообщает The Washington Examiner, адмирал заявил, что русские «считают Арктику своей собственностью», хотя это — международная территория.
«Это ничьи воды. К ним должны иметь свободный доступ все страны Арктического совета, а мы являемся его членом», — отметил Фогго.
Адмирал США добавил, что трения в Арктике могут возникнуть между Китаем и Россией из-за Северного морского пути. По словам Фогго, американские суда слишком большие для вод Северного Ледовитого океана, а вот у КНР есть «множество кораблей, рвущихся в Арктику».
Россия же считает Севморпуть «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике».
По словам госсекретаря Майкла Помпео, если Америка не вмешается, то «вакуум» в Арктике будет заполнен русскими и китайцами. «Мы считаем, что это представляет риск для свободолюбивых стран — таких, как Исландия и Америка», — добавил глава Госдепа.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с ФАН заявил, что для США очень важно, чтобы РФ и КНР не получали инициативы в проектах глобального характера.
«США важно, чтобы Москва никогда не одерживала психологических побед. Соединенные Штаты считают себя гегемоном, который единственный вправе принимать решения, касающиеся судьбы любого гражданина мира», — добавил эксперт.
Россия добивается расширения своих арктических границ начиная с 2001 года. Москва подает заявки в ООН, чтобы получить приоритетное право на добычу ресурсов на арктическом шельфе. В 2018 году в России приняли государственную программу, которая предполагает финансирование мероприятий по развитию Арктики в целом и Северного морского пути до 2025 года.
Экс-командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов считает, что США не смогут помешать России в Арктике, передает НСН.
«Активная позиция, которую занимает Россия в освоении арктического региона, ресурсы, которыми мы на сегодняшний день располагаем — в первую очередь, это атомный ледокольный флот — являются факторами, которые позволяют с уверенностью сказать, что Россия не только сохранит, но и укрепит свое влияние по Севморпути»,
— подчеркнул адмирал. По его словам, заявления американского адмирала носят политический характер и являются прожектом, который в обозримом будущем невозможно реализовать.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже предупреждал, что альянс ответит на военное присутствие России в Арктике увеличением своего присутствие в регионе. Командующий воссозданным Вторым флотом ВМС США, вице-адмирал Эндрю Льюис, в свою очередь, также заметил, что Соединенные Штаты смогут действовать на «спорных территориях».
При этом с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. По его словам, эта мера связана с устранением недостатков в соответствующем разделе законодательства России.
В начале декабря телеканал NBC News сообщил, что Россия превосходит США в контроле над Арктикой и Северным Ледовитым океаном. Россия располагает в Арктике 40 ледоколами и продолжает строить корабли этого класса.
У США на плаву остались всего два старых судна — «мощный» 40-летний ледокол «Полярная звезда» (USS Polar Star), который часто страдает от поломок оборудования, и построенный в 2000 году ледокол «Хили» (USS Healy), используемый в научных, гидрографических целях.
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Оба американских ледокола собирают научные данные, занимаются спасением застрявших во льдах кораблей и участвуют в устранении последствий разливов нефти. Кроме того, на двух старых полярных ледоколах лежит задача по защите интересов США в Заполярье «в то время, когда тающие льды открывают новые возможности в Арктике и способствуют росту напряженности в регионе».
Российский министр обороны Сергей Шойгу еще в августе прошлого года заявил, что Арктика стала объектом ресурсных, территориальных и военно-стратегических интересов ряда государств. По словам Шойгу, защита российских национальных интересов в этом регионе и его развитие являются приоритетами в деятельности ВС страны.
«В настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая», — отметил министр обороны РФ.

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