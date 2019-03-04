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Эстонию ждет коалиция: Парламентские выборы не определили абсолютного победителя

04 марта 2019, 02:09  •  58 • Политика
Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Эстонии, ни одна из партий не смогла заручиться абсолютной поддержкой избирателей. Отсутствие явного победителя означает, что страну ждут коалиционные переговоры.
Избирком Эстонии начал подводить итоги выборов в парламент.
В голосовании приняли участие 63,1% избирателей. Согласно предварительным результатам, мандаты получат представители следующих политических движений:
  • "Партия реформ" – 31,5%;
  • "Центристская партия" – 19,3%;
  • "Консервативная народная партия Эстонии" – 17,5%;
  • партия "Отечество" - 11,9%;
  • "Социал-демократическая партия Эстонии" - 10,5%.
Таким образом, ни одна из партий не смогла получить абсолютное большинство голосов для самостоятельного формирования кабинета министров. Это означает, что Эстонию ждут коалиционные переговоры.

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